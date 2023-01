Chi è Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita Pelizon che lavora nel campo della ristorazione Valerio Tremiterra è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon, entrato nella casa del GF VIP per fare una sorpresa alla concorrente nella puntata del 16 gennaio. Ha 51 anni ed è un imprenditore.

A cura di Gaia Martino

Valerio Tremiterra è l'ex fidanzato di Nikita Pelizon: tra loro ci sono circa 23 anni di differenza, si sono conosciuti durante una cena con amici in comune in Sardegna. L'uomo ha 51 anni ed è un imprenditore che lavora nel campo della ristorazione: nella puntata del Grande Fratello VIP del 16 gennaio è entrato in Casa per fare una sorpresa alla concorrente, "Sarai per sempre il mio angelo" le ha confessato in diretta su Canale 5.

Chi è Valerio Tremiterra, ex fidanzato di Nikita Pelizon

Valerio Tremiterra è nato il 19 marzo 1971 a Napoli, ha 51 anni dunque e vive a Milano dove è fondatore e CEO di due locali, OTIVM Milano e Bottega Ghiotta. Su Instagram si chiama "Tremishow" ed è seguito da oltre 32 mila utenti: con loro condivide scatti della sua vita di tutti i giorni, tra divertimento e lavoro.

Durante il periodo delle restrizioni per l'epidemia Covid, Valerio Tremiterra ha partecipato ad un flashmob volto a sensibilizzare il governo sulla situazione dei ristoratori, colpiti dalla crisi economica a causa delle chiusure.

La storia d'amore con Nikita prima del Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon e Valerio Tremiterra si sono conosciuti in una notte d'estate in Sardegna, durante una cena di amici in comune. I due stando a quanto raccontato al GF VIP sono stati insieme poco più di un mese: nonostante abbiano interrotto la loro storia, sono rimasti uniti da un profondo affetto. Lei è stata presente in un periodo difficile del ristoratore, "Sono stati mesi difficili, ora sto bene, grazie alla tua forza e alla tua energia, sei il mio angelo", le parole di lui in puntata.

Nikita Pelizon e Valerio Tremiterra (ph credits Video Instagram settimanale Chi)

Le dichiarazioni, il video rilasciato a Chi e la delusione di Nikita

Dopo circa un mese dall'ingresso di Nikita Pelizon nella casa del GF VIP, Valerio Tremiterrà inviò a Signorini il video che raccontava della loro storia. L'imprenditore svelò la sua identità, spiegando di aver avuto una storia con la concorrente, la stessa che aveva realizzato il romantico video accompagnato dalla poesia di Gio Evan, Ogni tanto tu. Il gesto, fatto senza il consenso della Vip, aveva fatto infuriare la Pelizon e la sorella che aveva minacciato di "prendere provvedimenti" contro di lui. Dopo l'areo inviato per lei sulla casa del GF VIP, Nikita ammise: "Anche io lo penso".

Nikita Pelizon all'ex fidanzato: "Non credevo fossi innamorato"

La concorrente del GF VIP non si aspettava di vedere il suo ex Valerio Tremiterra nella casa del reality. I due, una volta incontratasi nel giardino, si sono scambiati parole d'affetto, promettendosi di esserci sempre l'uno per l'altra. La Pelizon è rimasta sorpresa anche dalle dichiarazioni del suo ex che ha confessato di aver provato sentimenti forti nei suoi confronti: "Non mi aspettavo che tu fossi innamorato , pensavo che per entrambi fosse un incontro speciale, rimarrà sempre un incontro speciale. Ti voglio un mondo di bene. Non pensavo che in un mese potessi provare questi sentimenti così forti", le parole della VIP.