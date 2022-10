Nikita Pelizon nel video col fidanzato Valerio, la sorella: “Provvedimenti contro questo individuo” È stata condivisa sulla pagina Instagram di Nikita Pelizon la reazione piccata della sorella Jessica di fronte al video, condiviso in rete da Chi, che mostra la concorrente del GF Vip vicina al presunto fidanzato Valerio Tremiterra.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi, attraverso il suo profilo Instagram, ha reso nota l’identità del presunto fidanzato di Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip. Si tratterebbe di Valerio Tremiterra, imprenditore 51enne che la modella frequenta da qualche tempo. A ufficializzare la loro storia è stato un filmato che Nikita avrebbe realizzato per Valerio poco prima di partire per il reality, filmato che è stato pubblicato proprio da Chi. A dichiararsi in netto disaccordo rispetto alla scelta di rendere quel filmato di dominio pubblico è stata Jessica, sorella di Nikita, che via Instagram ha dato voce al suo sgomento.

Jessica, sorella di Nikita Pelizon: “Fidanzato? Conoscenza di due settimane”

Jessica, con un messaggio condiviso sul profilo Instagram della sorella, ha attaccato Tremiterra, attribuendogli la responsabilità dei avere reso noto il filmato in questione. Ha aggiunto che non si tratterebbe di un fidanzamento ma di una conoscenza iniziata da poche settimane:

Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra I’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando.

Chi è Valerio Tremiterra

Valerio Tremiterra sarebbe il presunto compagno di Nikita Pelizon. La concorrente non ha ancora mai reso nota la sua identità, Qualche tempo fa si dichiarò perfino stranita nell’apprendere da Signorini che l’uomo in questione si sarebbe messo in contatto con la produzione del reality. “Aveva detto di non voler comparire”, dichiarò confusa. Valerio Tremiterra è l’imprenditore 51enne che Nikita avrebbe conosciuto quest’estate. Opera nel campo della ristorazione ed è proprietario di diversi ristoranti. “Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere”, ha detto Nikita parlando di lui ai coinquilini nella Casa di Cinecittà.