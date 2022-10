Il fidanzato di Nikita Pelizon è Valerio Tremiterra, il video che li ritrae felici e innamorati Il settimanale Chi ha svelato l’identità del fidanzato di Nikita Pelizon. Con un video che li ritrae insieme, felici e innamorati, annuncia che l’uomo che le ha inviato l’aereo con il messaggio in codice si chiama Valerio Tremiterra, imprenditore 54enne.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il settimanale Chi ha svelato chi è il fidanzato di Nikita Pelizon. La concorrente del Grande Fratello VIP, una delle preferite del pubblico, è entrata nel programma dichiarandosi single ma un aereo contenente un messaggio d'amore volato sulla Casa di Cinecittà ribaltò la situazione svelando che fuori, ad attenderla, c'è in realtà un uomo che fino a pochi minuti fa risultava essere misterioso. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha condiviso sul profilo Instagram un video della modella in compagnia del compagno: si chiama Valerio Tremiterra ed ha 54 anni.

Il video di Nikita Pelizon e Valerio Tremiterra

Il settimanale Chi ha condiviso poco fa un video che ritrae alcuni momenti della storia tra Nikita Pelizon e Valerio Tremiterra, il suo fidanzato. Si tratta di un mini clip realizzato dalla modella per il compagno, inviatogli prima di entrare a far parte del Grande Fratello VIP e ora condiviso dalla rivista diretta dal conduttore del reality. Le immagini romantiche li ritraggono insieme in vacanza, sorridenti, mentre sono a cena o mentre si divertono in un locale. In sottofondo la poesia di Gio Evan "Ogni tanto tu". "Nessuno (nella Casa, ndr) mi ha preso sia mentalmente che fisicamente e poi se penso a che cosa ho fuori, non c’è proprio da discutere su questa cosa sarebbe un andare a perdere", le parole di Nikita Pelizon che raccontano i sentimenti che prova.

Chi è Valerio Tremiterra, il fidanzato di Nikita Pelizon

Tra Valerio Tremiterra e Nikita Pelizon ci sono circa 26 anni di differenza: lui, 54 anni, è un imprenditore che lavora nel campo della ristorazione. Proprietario di Bottega Ghiotta, un ristorante al centro di Milano, ha conosciuto la modella la scorsa estate in Sardegna, durante una cena che non li ha più separati. Prima che lei entrasse nella Casa del GF VIP lui la tranquillizzò consigliandole di viversi l'esperienza: il video condiviso da Chi è stata l'allora risposta di Nikita Pelizon. La lontananza non li ha separati: è stato Valerio a inviarle l'aereo con il messaggio in codice, “222”, numero simbolico che indica un incoraggiamento dei propri angeli custodi a stabilire armonia ed equilibrio in tutte le aree della vita, si legge nella didascalia del post condiviso dal magazine. Su Instagram l'uomo è molto attivo: "tremishow", così si chiama il suo profilo, è seguito da quasi 30 milla follower.