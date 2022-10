Il fidanzato di Nikita Pelizon contatta Signorini, la modella al GF: “Diceva di non voler apparire” Nella puntata del 17 ottobre del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha svelato a Nikita Pelizon di essere stato contattato sui social dal suo fidanzato. La modella è rimasta spiazzata dalla rivelazione e ha espresso tutte le sue perplessità: “Fidanzato è una parola un pò grande, prima che entrassi mi diceva di non voler finire in televisione”.

Nikita Pelizon è stata una delle protagoniste della diretta del 17 ottobre del Grande Fratello Vip. La modella, ex concorrente di Pechino Express, è stata scelta come preferita dal pubblico della settimana appena trascorsa, nonostante molti coinquilini credano che sia falsa e stratega. Alfonso Signorini poi ha fatto una rivelazione anche sulla sua vita sentimentale, che ha spiazzato la diretta interessata e il pubblico. È entrata nel reality dicendo di essere single, ma un presunto fidanzato le ha mandato un messaggio d'amore con un aereo volato sopra Cinecittà. Ora il conduttore ha raccontato di essere stato contattato via Instagram dal misterioso ragazzo.

La rivelazione di Signorini sul fidanzato di Nikita al GF Vip

Nel corso della puntata del 17 ottobre, Alfonso Signorini ha svelato a Nikita di essere stato contattato dal suo fidanzato: "Il tuo ragazzo mi ha scritto, proprio a me, inviandomi un messaggio privato su Instagram. Lui si è presentato come tale, una persona che si sente molto legato a te". Il conduttore ha poi spiegato alla modella che per il momento non ha risposto al misterioso ragazzo (di cui ancora non è stata svelata pubblicamente l'identità) perché prima voleva sapere cosa ne pensasse lei: "Volevo chiedere a te se potevo farlo, se potevo invitarlo. Devi dirmelo tu se ti fa piacere vederlo e magari organizziamo anche un incontro".

I dubbi di Nikita sul fidanzato

Le parole del conduttore hanno spiazzato la modella, che non si aspettava un comportamento del genere da parte del presunto fidanzato: "Fidanzato è una parola un pò grande. Se voglio un incontro con lui qui dentro? Alfonso posso pensarci un pò su?". "Prenditi il tuo tempo allora, io non gli rispondo per adesso", ha replicato Signorini.

Dopo la diretta Nikita ha ripensato a quanto emerso in puntata e ha espresso i suoi dubbi parlando con Amarys, Attilio Romita e Giaele De Donà: "Onestamente non capisco, prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo? Mi ha mandato un segnale, però prima non voleva proprio apparire, me l'ha detto". La modella quindi non capisce per quale motivo il ragazzo che l'aspetta fuori (anche se lei non lo chiama ufficialmente fidanzato) abbia deciso di uscire allo scoperto, di voler apparire, prima con l'aereo con un messaggio d'amore volato sopra Cinecittà e poi con il messaggio su Instagram direttamente al conduttore del reality.