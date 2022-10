Aereo per Nikita Pelizon al GF dal presunto fidanzato, Elenoire: “Chi la sopporta una del genere?” Sulla casa del Grande Fratello Vip vola un messaggio d’amore indirizzato a Nikita Pelizon e scritto da una persona che sente la sua mancanza. Si tratta del fidanzato? La modella si era dichiarata single, ma pare che non sia affatto così. Elenoire Ferruzzi intanto esprime le sue perplessità sulla situazione sentimentale della coinquilina.

Sulla casa del Grande Fratello Vip vola il primo aereo per i concorrenti, a quasi un mese dall'inizio della loro avventura nella casa. La destinataria è Nikita Pelizon, che riceve un messaggio d'amore da un misterioso mittente. Anche se la modella è entrata nel reality dichiarandosi single, pare che abbia un fidanzato ad aspettarla fuori. Ma Elenoire Ferruzzi non riesce a capire come questo sia possibile: "Chi è che può sopportare una del genere?".

L'aereo per Nikita Pelizon al GF Vip

Mentre chiacchieravano spensierati in giardino, il primo aereo di questa edizione del GF Vip ha colto di sorpresa i vipponi. Ad accorgersene è statoAlberto De Pisis, che ha subito letto a voce alta la scritta dedicata a Nikita, che recita: “222 ❤Nik sei il mio angelo, Mi manchi tanto ❤ Amorigno”. Un messaggio d'amore mandato da un misterioso mittente che sembra sentire parecchi la mancanza della modella. Dopo una risata iniziale, per la destinataria arriva l'emozione del momento: "Ma chi se lo aspettava!". La domanda che potrebbe sorgere spontanea è: ma quindi Nikita è fidanzata? La risposta teoricamente sarebbe no, dal momento che prima di varcare la porta rossa di Cinecittà si è dichiarata single. In pratica il settimanale di Alfonso Signorini, Chi, ha rivelato che la modella sarebbe "fidanzatissima", anche se non si conosce l'identità del ragazzo e la diretta interessata non ne ha mai parlato.

I commenti di Elenoire sull'aereo

Dopo aver visto l'aereo per Nikita sopra la casa del GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha subito commentato il messaggio con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta. Tra la concorrente e la modella non scorre buon sangue, tanto che negli ultimi giorni hanno più volte discusso con toni accesi. "È qualcosa di fake, chi è che si può sopportare una del genere", ha detto a proposito delle parole d'amore volate sopra Cinecittà e riferendosi al presunto fidanzato di Nikita.