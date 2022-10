“Nikita Pelizon non è single, prima di entrare al GF Vip ha sentito il fidanzato” Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, Nikita Pelizon avrebbe mentito sulla sua vita sentimentale: non sarebbe single ma avrebbe un fidanzato ad aspettarla fuori.

A cura di Elisabetta Murina

Nikita Pelizon ha mentito sulla sua situazione sentimentale. Stando a quanto si legge sul settimanale Chi, la modella non sarebbe entrata da single nella casa del Grande Fratello Vip, contrariamente a quanto aveva dichiarato nel video di presentazione.

Nikita Pelizon non è single: l'indiscrezione

L'ex concorrente di Pechino Express non sarebbe stata del tutto sincera sulla sua vita sentimentale. Nella rubrica Chicche di Gossip del settimanale di Alfonso Signorini si legge infatti che in realtà non sarebbe single, come aveva annunciato poco prima di varcare la Porta Rossa di Cinecittà, ma addirittura "fidanzatissima", tanto che poco prima di lasciare il telefono alla produzione "ha fatto una lunga videochiamata con il suo fidanzato".

Chi è il fidanzato di Nikita Pelizon

Per il momento non si hanno informazioni precise sul fidanzato di Nikita Pelizon. Non si conosce infatti il suo nome e il suo cognome, anche se il settimanale Chi ha fatto sapere che si tratta di "un imprenditore milanese nel settore della ristorazione". Sulla loro storia per ora vige il massimo silenzio e pare che di comune accordo abbiano scelto di rimanere nell'ombra, lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti.

Un riserbo che però potrebbe durare ancora per poco, dal momento che Alfonso Signorini potrebbe sollevare la questione durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip e cercare di capirci qualcosa in più sulla vita sentimentale della concorrente, che in questi giorni si è aperta al racconto di una delicata pagina della sua infanzia, quando a 16 anni ha pensato di togliersi la vita ma fortunatamente è stata fermata in tempo.