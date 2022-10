Nikita Pelizon e le critiche per il massaggio a Luca al GFVip: “Non è che mi sono messa a novanta” Nella puntata del GF VIP Cristina Quaranta ha avuto modo di confrontarsi con Luca Salatino e Nikita Pelizon riguardo il massaggio che aveva aperto il dibattito in settimana. La showgirl pensava che l’ex tronista mancasse di rispetto alla fidanzata, la Pelizon: “Non è che mi sono messa a 90”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini nella nuova puntata in diretta del GF Vip ha aperto anche la parentesi che ha visto Luca Salatino protagonista. Negli ultimi giorni il massaggio di Nikita Pelizon per l'ex tronista ha aperto il dibattito, è stata Cristina Quaranta a puntare il dito contro i due VIP immaginando che a Soraia Allam Ceruti, la fidanzata dell'ex tronista, avrebbe potuto dare fastidio il gesto. Stasera il conduttore ha dato modo ai concorrenti di confrontarsi e tutti hanno sostenuto che in quel massaggio non ci fosse alcuna malizia. Luca Salatino ha letto la reazione della fidanzata che lo segue da casa, poi le uniche parole di Nikita: "Non è che mi sono messa a novanta per fare un massaggio".

Il confronto per il massaggio di Nikita a Luca Salatino

Ha fatto discutere il massaggio di Nikita Pelizon al suo inquilino Luca Salatino negli ultimi giorni, sebbene tra i due non ci sia alcuna chimica particolare se non amicizia. E lo dimostra il fatto che, quando Cristina Quaranta ha sostenuto che l'ex tronista avesse mancato di rispetto alla fidanzata, lui ha sbottato: "Mi farei uccidere per Soraia, mi farei saltare in aria per lei. Lo so quello che pensa". In diretta la Quaranta ha sostenuto che nelle sue parole non c'era alcuna malizia: "Non c'era malizia, cattiveria, niente di tutto ciò. Era una domanda pulita" le sue parole che però hanno trovato contro tutti, compresa Sonia Bruganelli che l'ha accusata di essere poco sincera. Nel dibattito è intervenuta anche Nikita Pelizon che per giustificare il gesto ha scherzato: "Non è che mi sono messa a novanta a fare un massaggio. Semplicemente il mio amico, perché reputo una fortuna avere Luca in questa casa, aveva mal di testa e mi sono messa a fare reiki", facendo riferimento al fatto che i VIP intorno a lei stessero dando troppa importanza all'accaduto.

La reazione di Soraia Allam Ceruti

Così come immaginava Luca Salatino, la fidanzata Soraia Allam Ceruti non ha visto malizia in quei gesti e negli ultimi giorni ha commentato l'accaduto. La sua reazione è stata fatta vedere in diretta questa sera. L'ex corteggiatrice ha insultato Cristina Quaranta, sostenendo di saper riconoscere un massaggio fatto con malizia da uno fatto "con purezza", come da lei descritto.

Cara 40 i neuroni si possono usare anche tutti insieme. Spero per te che questo commento è stato espresso perché sei ignorante e non per provocazione. Per quanto riguarda te amore mio tratta la cattiveria come un vento gelido e non come pioggia, ti farà rabbrividire ma non lascerà tracce su di te.

Le sue parole hanno fatto scoppiare in lacrime l'ex tronista.