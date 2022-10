Gf Vip, Cristina accusa Nikita: “Ci prova con Luca”, Carolina: “Pure tu con Amaurys che è sposato” Lite nella Casa del GF Vip. Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi accusano Luca Salatino di avere mancato di rispetto alla fidanzata permettendo a Nikita di avvicinarsi. Battuta tagliente di Carolina Marconi: “Anche Cristina si è buttata a gambe aperte su Amaurys che è sposato”.

Cresce nuovamente la tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Complice una serata di festa, i Vipponi si sono ritrovati in giardino per parlare tra loro dopo i primi balli scatenati. Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta ne hanno approfittato per bacchettare Luca Salatino. Secondo le due donne, avrebbe mancato di rispetto alla fidanzata Soraia Cerruti permettendo alla coinquilina Nikita Pelizon di avvicinarsi eccessivamente e di fargli un massaggio. Entrambe ritengono, infatti, che la modella sia segretamente interessata a lui e determinata a mettere in pericolo la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua compagna.

Luca Salatino piange: “Per Soraia mi farei saltare in aria”

Infastidito dalle accuse delle coinquiline, Salatino ha affrontato entrambe: “Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare”. Si è quindi allontanato arrabbiato, convinto che le donne volessero metterlo in cattiva luce. Poco dopo, è stato raggiunto da Cristina che ha provato a spiegargli il suo punto di vista: “Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda. Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne’?”.

Ma Salatino ha perso la pazienza: “È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o no?”. Poco dopo, tra le lacrime, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con Charlie Gnocchi. “Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”, ha aggiunto lievemente melodrammatico.

Carolina Marconi a Cristina Quaranta: “Ti sei buttata su Amaurys a gambe aperte, anche lui è sposato”

A ridimensionare la questione ci ha pensato Carolina Marconi che, ascoltate le due fazioni, ha deciso di far notare a Cristina di avere trovato ipocrita e fuori luogo la sua puntualizzazione. Riferendosi a un momento di ballo tra la donna e Amaurys Perez, l’ha rimproverata: “Dici che non ti permetteresti mai di fare un massaggio a Luca però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte. Se parliamo di solidarietà tra donne, anche tu devi comportarti in un certo modo perché Amaurys è sposato”.