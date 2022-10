Risveglio malinconico per Luca Salatino al GF Vip, la fidanzata Soraia: “Sono lì con te” Luca Salatino si è svegliato nostalgico e malinconico nella casa del Grande Fratello Vip. Lo chef romano si è lasciato andare alle lacrime pensando alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, che non l’ha mai abbandonato.

A cura di Elisabetta Murina

Risveglio nostalgico per Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata di lunedì 3 ottobre, nella quale Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato trasportare dalle emozioni pensando alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, che lo aspetta fuori.

Luca Salatino sente la mancanza di Soraia al GF Vip

Dopo la puntata del 3 ottobre del reality, lo chef romano si è svegliato malinconico e nostalgico. Ha provato a sfogare i suoi sentimenti con un allenamento intenso in giardino insieme a George Ciupilan ma nemmeno l'attività fisica ha placato il suo stato d'animo. E così, dopo gli esercizi, Luca Salatino si è lasciato andare a un tenero e silenzioso pianto accanto al compagno. Nessuno dei due ha detto niente, in un momento in cui non c'era bisogno di parole perché erano le emozioni a farlo.

La reazione di Soraia alle lacrime del fidanzato

Non è la prima volta che Luca Saltino si lascia andare alle lacrime pensando alla fidanzata Soraia Allam Ceruti, conosciuta all'interno del programma Uomini e Donne. Era già successo poco dopo l'inizio della sua avventura nella casa del GF Vip e in quel caso la ragazza gli aveva fatto sentire tutto il suo supporto: "Ama e facci ridere come solo tu sai fare".Anche in questo caso l'ex corteggiatrice ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per far arrivare tutto il suo amore al fidanzato, che ha potuto incontrare con una sorpresa durante la diretta del programma. "Sono lì con te", è stato il suo messaggio.