Luca Salatino già in lacrime al GFVip, Soraia: “Ama, rispetta e facci ridere come solo tu sai fare” L’ex tronista di Uomini e Donne si è svegliato particolarmente nostalgico, pensando alla sua fidanzata Soraia dalla quale sarà lontano per la prima volta dall’inizio del loro amore. Lei, da fuori, gli mostra tutto il suo supporto.

A cura di Giulia Turco

Per Luca Salatino il primo giorno nella casa del GFVip significa già lacrime e nostalgia. L'ex tronista di Uomini e Donne si è svegliato particolarmente nostalgico, pensando alla sua fidanzata Soraia dalla quale sarà lontano per la prima volta dall'inizio del loro amore. Le ha promesso assoluta fedeltà. Negli ultimi quattro mesi infatti la coppia si è lanciata in una convivenza che, scanso alle malelingue, starebbe andando a gonfie vele. Svegliarsi senza la sua dolce metà per Salatino è ancora un pensiero difficile da affrontare.

Il primo risveglio di Luca Salatino nella casa del GFVip

Luca si rintana in giardino lasciandosi andare alle lacrime. Lo accoglie Antinino Spinalbese, con il quale il giovane romano riesce ad aprirsi e sfogarsi. Gli racconta della nostalgia per Soraia, del loro rapporto ormai più che stretto nonostante le iniziali distanze, (lei viveva a Como, mentre lui nella Capitale). "Questa cosa è bella perché vuol dire che sono innamorato. L’ho aspettata tanto", spiega nel tentativo di trovare un senso alle sue lacrime. "Quando mi sveglio e non la trovo mi manca. È un’esperienza per noi, ci legherà ancora di più", si convince. Secondo Spinalbese la sua nostalgia è qualcosa di molto romantico, che è giusto assapori a fondo.

Come ha reagito Soraia all'ingresso di Luca Salatino

Già di prima mattina Soraia è sintonizzata sui social del GFVip per seguire il risveglio di Luca. L’ex corteggiatrice ha condiviso un video Twitter nel quale Salatino canta nostalgico una canzone d’amore, commentando con le emoticon delle risate, per alleggerire i toni del “dramma” della sua dolce metà. Poche ora prima, durante il suo ingresso nella casa, Soraia gli aveva dedicato dolci parole d’amore spronandolo a trarre il meglio da questa esperienza. “Quando è arrivata la notizia ti ho trascinato nel primo bar in mezzo alla strada e siamo andati a festeggiare così al volo. Ci siamo guardati un sorriso. Senza dire nulla”, ha scritto in un post. “In 4 mesi, mi hai insegnato tanto come io l’ho fatto con te. Vita vera, paure vere problemi veri. Io e te Un po’ lo stesso vissuto in dimensioni diverse”.