Luca Salatino da Uomini e Donne al GF Vip, la dedica a Soraia: “Sei l’amore della mia vita, ti amo”

Luca Salatino è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. L'ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa insieme ad Antonella Fiordelisi. Come gli spettatori del programma sanno bene, l'uomo è innamoratissimo di Soraia Allam Ceruti, la corteggiatrice che ha scelto alla fine del suo percorso nel dating show. Non sorprende che prima di varcare la porta rossa, le abbia rivolto una tenera dedica. Ma andiamo con ordine.

Luca Salatino ha 30 anni ed è originario di Roma. Nella vita fa lo chef, ma è anche uno sportivo: "La mia grande passione è il pugilato". Ecco come si è raccontato nella clip di presentazione: "Il mio piatto forte è la pasta, soprattutto la carbonara. La cucina è una grande arma di seduzione. Vengo da una famiglia molto umile" e ha proseguito:

Sono cresciuto su un muretto in periferia. Il muretto non è Oxford. Ti può insegnare tanto, ma se non stai attento ti può anche togliere tanto. Quando uno dice che la palestra e il pugilato ti tolgono dalla strada è vero, ho vinto tanti match, ma la battaglia più bella e difficile da vincere è quella con te stessa.

Ovviamente non è mancata una dedica d'amore a Soraia Allam Cerruti, sua scelta nella trasmissione Uomini e Donne e sua attuale fidanzata. L'ex tronista ha spiegato: "Tra la cucina e il ring, ho fatto il tronista di Uomini e Donne. Ho trovato l'amore della mia vita". Quindi ha parlato di Soraia:

Soraia è quella che mi ha conquistato, è la donna mia. Certo che se nella casa qualcuna mi guarda…va be' guardare ma non toccare, come in vetrina. No Soraia, stai tranquilla, ti amo.