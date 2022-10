Nikita Pelizon: “A 16 anni ho pensato di suicidarmi, avevo preparato tutto ma mi hanno fermata” Nikita Pelizon ha rivelato ai coinquilini nella Casa del GF Vip di avere vissuto un momento particolarmente difficile. Aveva poco più di 16 anni quando decise di suicidarsi: “Mi hanno fermata appena in tempo”.

Nikita Pelizon, concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato nella Casa di avere vissuto un momento particolarmente difficile quando era ancora un’adolescente. Un momento che l’ha segnata, tanto da raccontarlo ai coinquilini conosciuti nel corso di questa esperienza. A spingerla ad aprirsi, probabilmente, è stato il fatto di avere affrontato l’argomento “depressione” dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla Casa.

Il racconto di Nikita Pelizon

Nikita, una tra le con correnti che nella Casa hanno dimostrato maggiore profondità, ha raccontato il momento buio vissuto: “Non è sempre una passeggiata semplice. Anche io da piccola ho affrontato un momento complicato. Avevo poco più di 16 anni e ho pensato di andarmene. In un certo momento della vita mi sono detta ‘decido io quanto vivere’. E era arrivato il momento in cui pensavo di andarmene davvero. Avevo preparato tutto per farlo. Poi mi hanno fermata appena in tempo. Adesso però vedo la luna, le nuvole, ascolto le persone e penso che se avessi fatto quel passo non avrei vissuto tutto questo. Quindi sono felice che sia andata così”.

Chi è Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è una modella e influencer triestina di 28 anni. È diventata nota per avere partecipato a Temptation Island nel 2018 nel ruolo di tentatrice. Ma la popolarità vera è arrivata nel 2022 quando ha partecipato a Pechino Express in coppia con Helena Prestes. Tra i suoi ex compagni famosi compare Matteo Diamante, ex concorrente dell’Isola dei famosi. Entrambi hanno preso parte al format Ex on the Beach che ha reso popolare il loro rapporto di coppia. Ha cominciato a lavorare come modella da giovanissima, ad appena 18 anni. In quel periodo, la modella ruppe i rapporti con i suoi genitori, Testimoni di Geova dei quali aveva deciso di non condividere la fede. Oggi, il rapporto con la madre è ancora inesistente mentre ha recuperato il legame con il padre e il fratello.