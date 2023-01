GFVip, l’incontro tra Nikita e il suo ex Valerio: “Ero innamorato di te, per mei stata un angelo” Nikita incontra dopo quattro mesi il suo ex fidanzato Valerio Tremiterra. Tra i due c’è uno scambio sincero d’affetto e l’imprenditore incita la gieffina a continuare il suo percorso.

Nella puntata di lunedì 16 gennaio del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon riceve una bellissima sorpresa dal suo ex fidanzato Valerio Tremiterra, al quale è ancora legata da un sentimento di forte affetto. I due non esitano a scambiarsi belle parole e si promettono di esserci sempre l'uno per l'altra anche se la loro storia è ormai finita.

Le parole di Valerio a Nikita

Valerio Tremiterra entra nel giardino del Grande Fratello Vip e visibilmente emozionato inizia a parlare con la sua Nikita che rimane incredula e stupita nel vederlo in piedi di fronte a lei:

Sai quando uno si prepara i discorsi, con tante frasi carine da dire, poi arrivi qua e puff. Sono stati mesi difficili, ora sto bene, grazie alla tua forza e alla tua energia ho avuto la forza di tornare avanti. Però anche tu hai avuto momenti molto complicati, sono stato il primo a dirti di goderti questa magnifica esperienza. Sono emozionato, scusami. Hai tantissima gente fuori che ti vuole bene, un esercito di persone che ti vuole bene, i nikiters, tua sorella, io che nel mio piccolo ti sostengo. Conquista la finale, spacca tutto, conquista tutti e non credere a tutte le iene che sono qui.

Nikita, emozionata e felice nel vedere che l'uomo con cui ha condiviso delle emozioni bellissime, seppur in un tempo breve poco prima di entrare nella Casa, avesse deciso di farle questa sorpresa, tenta di raccontare cosa le è successo in questi mesi di totalmente inaspettato:

Non mi aspettavo quello che è successo, mi avrai visto come sono stata male, ti voglio un sacco di bene, grazie che sei venuto qua, ti pensavo e mi mancava vederti. Non pensavo sarei rimasta così tanto, speravo che tu non ce l’avessi con me, lo sai che io non sono entrata qua per perdere la testa per qualcuno.

Valerio, quindi, continua ad incoraggiarla: "Sono qui per dirti di andare avanti, fai il tuo percorso è incredibile".

Valerio spiega perché ha reso pubblico il video con Nikita

Interviene tra i due Alfonso Signorini che chiede a Valerio il perché abbia deciso di rendere pubblico un video che Nikita aveva realizzato per lui e che racchiudeva alcuni dei bei momenti trascorsi insieme. Lui spiega che ha cercato di sostenerla vedendo cosa stava accadendo in casa:

Le dinamiche sono sempre diverse da dentro a fuori, è successo con noi in barca, figurati qui. Per me sei il mio angelo e lo sarai sempre. Quando ho mandato questo video è stato un momento importante della nostra vita, il momento del distacco. Quando vedevo nella Casa che lei veniva maltrattata, faceva male a me, era un momento per dirmi ci sono, erano tanti anni che io non ero più innamorato di una persona, ha fatto resuscitare in me di una persona.

A queste parole, Nikita non riesce a trattenere lo stupore ed esordisce dicendo: "Pensavo che fosse stato per entrambi un incontro speciale e lo sarà sempre, ma non pensavo tu fossi innamorato, innamorato. Io spero che non ci dividiamo perché veramente sei speciale". Valerio la saluta rassicurandola e dicendole: "Per me sei il mio angelo, mi raccomando ascolta il tuo io, non le parole degli altri. La tua sensibilità".