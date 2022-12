Chi è Mehmet Bozkurt: il fidanzato turco di Gegia conosciuto all’aeroporto di Istanbul Si chiama Mehmet Bozkut, l’uomo che Gegia ha presentato come il suo fidanzato al Grande Fratello Vip. Ha 43 anni e lavora nel settore edile, l’incontro con l’attrice è avvenuto per caso in un aeroporto lo scorso aprile.

Mehmet Bozkurt sarebbe il fidanzato di Gegia, nome d'arte d Francesca Antonaci, di cui lei stessa ha parlato su richiesta di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip. L'uomo che presto dovrebbe arrivare in Italia, è di vent'anni più giovane dell'attrice, che ha 63 anni. Inizialmente, quando fu contattato per qualche commento sulla liaison con la comica, lui negò di essere coinvolto, fino al momento in cui non ha inviato un videomessaggio quando lei era già fuori dalla Casa.

Chi è Mehmet, il presunto fidanzato di Gegia

Mehmet Bozkurt è l'uomo che Gegia ha presentato come suo fidanzato al Grande Fratello Vip. Si tratta di un saldatore di materiali meccanici, occupato nell'edilizia, che ha poco più di 40 anni. L'uomo vive a Istanbul, pare che non abbia figli, ma ha un matrimonio alle spalle.

Il primo incontro all'aeroporto e la storia d'amore a distanza

Il loro incontro, come raccontato da Gegia durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5, e più nel dettaglio in un'intervista rilasciata a Fanpage.it è avvenuto in aeroporto lo scorso aprile. L'attrice ha rivelato che si sono conosciuti per caso: "È grazie al mio agente di viaggio se l'ho conosciuto. Stavo andando a Dubai a festeggiare Pasqua da sola e lui mi spiegò che, facendo tappa all'aeroporto di Istanbul, avrei speso 1000 euro in meno. Ho detto di sì. Vedi il destino?". La prima volta che i loro sguardi si sono incrociati è stato in un bar, dove lei cercava di parlare con una barista e ad un certo punto è comparso lui al suo fianco venendole in soccorso dal momento che l'attrice non riusciva farsi capire. I due hanno iniziato a chiacchierare, si sono abbracciati e scambiati i contatti, sentendosi poi su Facebook.

Cosa ha detto Mehmet quando Gegia era nella casa del Gf Vip

Quando l'ex gieffina ha rivelato dell'esistenza di quest'uomo, la curiosità sulla sua persona si è immediatamente accesa. Fanpage.it lo ha contattato e sebbene la conversazione sia durata molto poco, l'uomo ha dichiarato: "Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata”, per poi aggiungere che non voleva che questa conoscenza potesse essere manipolata e che era contento che lei fosse in tv a fare il suo percorso nel reality. Poi è arrivato un videomessaggio da parte sua durante una puntata.

Il videomessaggio di Mehmet a Gegia

La vita privata di Mehmet prima di Gegia: il divorzio dall'ex moglie

Come raccontato anche da Gegia, Mehmet ha un matrimonio alle spalle, con una donna olandese. I due, però, starebbero divorziando e lui in questo momento vive a casa dei suoi genitori.