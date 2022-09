Mehmet Bozkurt a Fanpage.it: “Conosco Gegia ma non tollero manipolazioni”, poi sparisce Fanpage.it ha contattato Mehmet Bozkurt, il 43enne turco che Gegia ha presentato come suo fidanzato al Grande Fratello Vip. “La conosco”, ammette lui al telefono ma poi rifiuta di rispondere alle domande sulla sua vita privata e sparisce.

A cura di Stefania Rocco

Quanto c’è di vero nella presunta relazione tra Gegia, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip, e tale Mehmet Bozkurt, il 43enne turco che la donna sostiene sia il suo compagno? All’indomani delle dichiarazioni rese dall’attrice durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Fanpage.it si è messo sulle tracce dell’uomo. Gegia ha raccontato di averlo incontrato dal vivo solo una volta, lo scorso aprile, all’aeroporto di Istanbul. La loro conoscenza sarebbe proseguita per gradi attraverso telefonate e messaggi per poi culminare nella dichiarazione d’amore arrivata da parte dell'uomo ad agosto, dichiarazione che secondo Gegia segnerebbe l’inizio del loro legame romantico. Ma chi è Mehmet? Ammesso che esista davvero un uomo con quelle fattezze che risponda a tale nome (Gegia sostiene di averlo incontrato dal vivo ma non esistono, almeno pubblicamente, foto che testimonino l'incontro), per quale motivo non esistono prove concrete della relazione tra i due? Fanpage.it ha contattato Mehmet al telefono per provare a vederci chiaro.

Mehmet Bozkurt: “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata”

Mehmet risponde al telefono nel pomeriggio del 30 settembre, a poche ore dalla puntata del GF Vip che ha acceso i riflettori sulla sua figura. “Conosco Gegia ma non parlo della mia vita privata”, si limita a dire di fronte alle prime domande. Non ha negato di conoscerla, diversamente da quanto raccontato da Giulia Salemi al GF Vip durante l’ultima diretta del reality show. Ma quando proviamo ad approfondire la natura del loro rapporto, chiede cortesemente di essere contattato attraverso Whatsapp, per iscritto, perché “troppo impegnato per restare al telefono”.

La foto di Mehmet Bozkurt su Facebook

Mehmet interrompe la comunicazione con Fanpage senza rispondere alle domande su Gegia

Gli scriviamo ma Mehmet cambia completamente registro. “Dozzine di persone mi contattano ogni giorno e mi chiedono le stesse informazioni. Non rilascio interviste a proposito della mia vita privata. Gegia sta partecipando al programma e sono davvero arrabbiato con coloro che intendono manipolare questa situazione. Non intendo commentare”. Alle domande successive Mehmet non risponde, minaccia di bloccarci e poi sparisce. A nulla valgono i tentativi di ricontattarlo al telefono. A partire da quel momento, l’uomo smette di risponderci e leggere i nostri messaggi. A che cosa è dovuta tanta segretezza? E per quale motivo Mehmet oppone un muro se è stata la stessa Gegia a chiedere al GF Vip di mettersi in contatto con lui e portarlo in Italia affinché possa incontrarlo?