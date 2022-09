Gegia presenta Mehmet, il fidanzato turco più giovane di 20 anni: “Ma lui dice di non conoscerla” Un déjà vu si affaccia alle porte del Grande Fratello Vip. Gegia dichiara di essere fidanzata con un uomo turco più giovane di 20 anni: “L’ho visto solo una volta in aeroporto ma dice di amarmi”. Ma la realtà potrebbe essere diversa.

Potrebbe stare per affacciarsi un caso eclatante alle porte della Casa del Grande Fratello Vip. Riflettori puntati su Gegia e sull’uomo che ha presentato come il suo fidanzato turco. Si chiama Mehmet e i due si sarebbero conosciuti in aeroporto il 16 aprile scorso. Questo il racconto della donna di fronte ad Alfonso Signorini:

Prima di conoscere Mehmet ero sola da 11 anni. Pensavo solo a mio padre, a mio padre e al lavoro che mi ha aiutato tantissimo. Avevo chiuso con gli uomini. Un giorno mi trovo all’aeroporto di Istanbul, stavo andando a Dubai quando l’ho incontrato. Ha un viso bellissimo, angelico. Ero al bar e l’aeroporto era deserto perché c’era il ramadan. Stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in auìiuto questo ragazzo turco. Mi giro e vedo un uomo con un viso bellissimo che mi stava guardando. Mi si è svegliato tutto all’improvviso dopo 11 anni. L’ho ringraziato in inglese e poi lui si è seduto a bere una birra. Ho finto di guardarmi in giro per vedere dove sedermi e lui mi ha invitato ad accomodarmi. Abbiamo cominciato a chiacchierare, mi ha chiesto dove andassi e mi ha detto che aveva 43 anni. Io gli ho risposto che ne avevo 49. Ne ho 63 ma che vuol dire? Mi ha detto che ero molto bella e ci siamo aggiunti su Facebook.

Chi è Mehmet, fidanzato turco di Gegia

“Mehmet lavora nei cantieri edili, dice che fa il saldatore di materiali elettrici”, ha raccontato ancora Gegia, “Dal giorno in cui ci siamo conosciuti, era il 16 aprile, non l’ho più visto. Ci siamo solo fatti delle videochiamate. È un ragazzo molto serio e non abbiamo mai fatto l’amore. Lavora tante ore al giorno e ogni mattina mi scrive ‘Buongiorno, amore mio”' Credo che sia un ragazzo sincero e sono molto innamorata. Mi ha detto che sta divorziando da una donna olandese e che il suo è un brutto divorzio”.

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone: “Vorrei che Gegia non si illudesse”

Fiutando che qualcosa in questa storia non quadra, Alfonso Signorini ha chiesto a Pamela Prati, protagonista del caso Mark Caltagirone, di dare un consiglio a Gegia: “Voglio solo consigliare a Gegia di non illudersi”, ma l’attrice ha replicato: “Ma posso sognare un po’? Sono stata con tanti italiani e i risvegli sono stati orrendi. Con lui voglio stare almeno una settimana. Perché non ci devo credere?”. Ha quindi spiegato come avrebbero fatto a fidanzarsi pur non essendosi mai più visti dopo il primo incontro: “Dal 20 aprile fino ad agosto ci sentivamo una volta a settimana. Lui mi diceva che ero molto bella, che voleva baciarmi. A fine agosto mi ha detto che mi amava”.

Chi è Mehmet, tra gli amici di Gegia su Facebook

Ma chi è Mehmet? Gegia sostiene di sentirlo attraverso Facebook. L’unico Mehmet che compare tra le sue amicizie è tale Mehmet Bozkurt. A gettare un’ombra sul loro rapporto è stata Giulia Salemi. “Mi hanno scritto che lui ha detto di non conoscerla e che ha insultato chi lo ha contattato”, ha rivelato la donna nello studio del GF Vip. L’uomo contattato è lo stesso di cui parla Gegia?