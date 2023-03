Chi è Margherita, la figlia di Piero Chiambretti tra i bambini de La tv dei 100 e uno Margherita è la figlia di Piero Chiambretti, nata dalla relazione con la ex compagna Federica Laviosa terminata nel 2016. Nata nel 2011, ha 12 anni. Nel 2023 partecipa al programma La tv dei 100 e uno, insieme agli altri 99 b bambini selezionati per partecipare al format.

Tra i bambini selezionati per partecipare al programma La tv dei 100 e uno, condotto da Piero Chiambretti, compare anche Margherita, figlia 11enne del conduttore. Margherita è nata dalla relazione, terminata nel 2016, tra Chiambretti e la ex compagna Federica Laviosa. Nata il 26 maggio 2011, ha quasi 12 anni. La tv dei 100 e uno debutta su Canale5 in prima serata mercoledì 15 marzo. A proposito della partecipazione della figlia allo show, Chiambretti aveva dichiarato:

Oggi di programmi con bambini ce ne sono diversi ma nella storia della televisione italiana credo non ci sia mai stato un programma con cento bambini contemporaneamente che parlano, pongono domande e sono i protagonisti veri nello stesso studio. È un piccolo record. Gli ospiti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. Il progetto è una mia idea da tanti anni, da quando è nata mia figlia. E per questo che ci sarà Margherita nel gruppo dei bambini, ma non verrà indicata da nessuno come la figlia del conduttore.

Piero Chiambretti è innamoratissimo della figlia Margherita. Nonostante il rapporto finito con la ex compagna e l’affidamento della piccola alla madre Federica Laviosa, il conduttore è rimasto molto presente nella vita della ragazzina. Diverse sono le foto condivise sui social che raccontano il loro rapporto. Margherita compare anche nel titolo scelto dal conduttore per la sua autobiografia, intitolata “Chiambretti – Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita”. “Margherita l’ho avuta tardi, è l’amore della mia vita”, scrive il presentatore nel suo libro. Di recente, dopo le polemiche sorte a proposito della causa civile che lo ha visto contrapposto alla ex compagna a proposito dell’assegno di mantenimento da versare alla figlia, Chiambretti ha chiarito: “Per mia figlia darei la vita, a lei dedico tutto il mio tempo”.

La relazione finita con l'ex compagna Federica Laviosa

Il rapporto tra Piero Chiambretti e la ex compagna Federica Laviosa si è concluso nel 2016. Quel legame, considerato importante da ambo le parti, si è concluso per motivazioni che i due non hanno chiarito. Risale al 2022 la richiesta del conduttore di ridurre l’assegno di mantenimento versato per la figlia da 3000 a 800 euro al mese. Per due motivi: il calo sostanzioso delle sue entrate, da 55mila a 26mila euro al mese, e il sospetto che Laviosa utilizzasse quei soldi “per le sue personalissime esigenze”. L’incontro in tribunale a Torino tra i due non aveva contribuito a sciogliere la tensione. “È una vicenda spiacevole, soprattutto visto che c’è di mezzo una bambina”, aveva chiarito la donna ai giornalisti presenti. Chiambretti, invece, aveva fatto sapere attraverso i suoi legali di non avere mai avuto intenzione di dimezzare il contributo economico versato per la figlia. “Ha come solo e unico scopo il benessere della bambina. Fino a oggi ha versato circa un milione di euro. Intende solo soddisfare unicamente tutte le esigenze della figlia”, aveva chiarito il suo legale in una nota. Il tribunale di Torino si è pronunciato negativamente, non accogliendo la richiesta avanzata da Chiambretti.