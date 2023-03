La tv dei 100 e uno, Megan Ria di Amici compare in un video amarcord nello show di Piero Chiambretti Nella prima puntata de “La Tv dei 100 e uno”, il nuovo show di Piero Chiambretti su Canale 5, viene trasmesso un video amarcord di un altro noto programma Mediaset nel quale compare una piccolissima allieva di Amici22.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di mercoledì 15 marzo su Canale 5 è andato in onda un nuovo programma tv, si tratta de "La tv dei 100 e uno", condotto da Piero Chiambretti. Durante lo show, in cui i protagonisti sono i bambini, è stato trasmesso un video di un altro noto show televisivo, il cui padrone di casa era Paolo Bonolis, ovvero "Chi ha incastrato Peter Pan?", dove compariva una dolcissima bambina, dai vaporosi capelli ricci e castani che si dilettava in un simpatico ballo con il conduttore e proprio con Chiambretti. Eppure quella piccola ballerina, qualche anno più tardi, sarebbe arrivata in tv in una nuova veste.

Il video di Megan Ria bambina con Piero Chiambretti

Si tratta, infatti, di Megan Ria, la ballerina che è entrata a far parte della classe di Amici, dall'inizio del pomeridiano e che ha conquistato anche la fatidica felpa dorata per accedere al serale del talent show di Maria De Filippi. Era evidente già 14 anni fa, nel 2009, che il ballo era la sua passione, dal momento che nel video in questione, tratto da "Chi ha incastrato Peter Pan?" si può vedere come una piccola Megan sgambetti allegra, facendo ballare anche un divertito Piero Chiambretti, che la segue a ritmo di musica sulle note della pizzica. Alla sua prima apparizione in tv, quindi, Megan aveva solamente quattro anni, ma già tutta la grinta che poi è esplosa ancor di più nella sua adolescenza.

Megan Ria ad Amici22

Megan Ria, come anticipato, è una delle concorrenti di Amici22 che si contenderà la vittoria finale del talent show. La danza fa parte della sua vita sin da quando era bambina, come dimostra il fatto che ha iniziato a muovere i suoi primi passi di danza da piccolissima. Questa passione si è trasformata in una professione, tanto che già la scorsa estate ha preso parte a Battiti Live, entrando nel corpo di ballo dello show, ed è apparsa anche nel video di una delle canzoni più ascoltate dei mesi scorsi, ovvero "Tribale" di Elodie. Nella scuola di Amici, poi, è entrata scelta da Raimondo Todaro, ma in corso d'opera ha deciso di cambiare insegnante non sentendosi valorizzata dal suo coach. Nella scuola, poi, ha intensificato la conoscenza di Gianmarco Petrelli.