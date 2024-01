Chi è Josh Carter Rossetti, il fratello di Greta al Grande Fratello Joseph Rossetti, conosciuto con il nome d’arte Josh Carter, è il fratello di Greta Rossetti, concorrente del Grande Fratello. Artista e cantante, ha pubblicato il suo ultimo singolo, Filler, nel dicembre 2023. Classe 1997, è nato a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Joseph Rossetti, in arte Josh Carter, è il fratello di Greta, concorrente del Grande Fratello. Personaggio conosciuto nel settore musicale, è un artista emergente nel mondo del reggaeton: nel dicembre 2023 ha pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Filler. Nato nell'ottobre del 1997 a Milano, lo scorso dicembre criticò Mirko Brunetti per il comportamento adottato nei confronti della sorella Greta alla quale è molto legato.

Chi è Josh Rossetti e che lavoro fa il fratello di Greta Rossetti

Joseph Rossetti, conosciuto come Josh Carter, è nato il 26 ottobre del 1997 a Milano ed è un artista emergente nel settore musicale. Il suo percorso artistico è iniziato in giovane età: ha sviluppato le sue idee artistiche lavorando con producer del calibro di Yung Snapp e Andry The Hitmaker. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo singolo Urban/Latin prodotto da Yung Snapp. L'ultimo brano pubblicato risale allo scorso dicembre: si chiama Filler e vede la sorella Greta protagonista del videoclip ufficiale. Su Instagram – il cui profilo si chiama joshcarterrossetti – è seguito da oltre 22 mila followers: condivide numerosi scatti di sé e del suo lavoro. Molte foto lo raffigurano insieme alla sorella: non ci sono informazioni, invece, sulla sua vita privata. Non è pubblica infatti una sua eventuale relazione sentimentale.

Il legame con la sorella e le parole sulla sua storia con Mirko

Josh Rossetti è molto legato alla sorella Greta alla quale ha dedicato un post su Instagram con una foto insieme e la didascalia: "Siempre a tu lado", tradotto "Sempre al tuo fianco". Lo scorso dicembre in un'intervista a Fanpage.it commentò il comportamento di Mirko Brunetti, attaccandolo per il trattamento riservato alla sua ormai ex. "Non sa prendere posizione, non sa scegliere. Ha poco carattere ed è facilmente manipolabile", disse.

