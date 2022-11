Chi è Froz, ballerino di breakdance dei Bandits: la carriera del campione mondiale Roman Gorskiy Froz, nome d’arte di Roman Gorskiy è un ballerino di breakdance, che da anni balla con la crew dei Bandits, con la quale ha vinto diverse competizioni. Coreografo e giudice esterno ad Amici, ha iniziato la sua carriera da sportivo, per poi abbracciare il mondo della danza.

A cura di Ilaria Costabile

Froz, nome d'arte di Roman Groskiy è un ballerino di breakdance russo, naturalizzato italiano, vincitore del campionato mondiale di breakdance Red Bull BC One. È diventato da poco padre di un bimbo, Alexander, avuto dalla sua compagna Jessica Boncore, anche lei ballerina e atleta.

La carriera di Froz, dai Bandits alla prima accademia professionale di breakdance in Italia

Nato a Mosca nel 1985, Roman è sempre stato attivo nel mondo dello sport, suo padre era infatti allenatore della nazionale femminile di tennis, e per questo motivo con la sua famiglia nel 1993 si è trasferito in Italia, precisamente in Puglia. Tra gli sport da lui praticati c'erano il basket, il tennis e anche il karate, ma dopo aver visto un video di break dance, si è innamorato della disciplina, al punto da provare, quasi per gioco ad allenarsi.

Nel 2004 decise di dare una svolta alla sua vita e si trasferì a Milano, dove iniziò a collaborare con i Bandits, una crew di breakdancer con cui è riuscito a vincere anche diversi campionati nazionali. Sempre con loro è stato protagonista di spot pubblicitari, videoclip. Per due anni di seguito ha vinto il titolo di Red Bull BC One, partecipando poi a vari eventi internazionali. È stato dal 2018 al 2020 coreografo, insegnante e giudice esterno di Amici di Maria De Filippi. In quegli anni ha fondato anche la prima accademia per imparare breakdance a livelli professionali, a Milano.

Leggi anche Incidente per Gina Lollobrigida, rottura del femore dopo una caduta

La storia d'amore tra Froz e Jessica Boncore, madre di suo figlio

Froz è diventato papà del piccolo Alexander ad inizio novembre, nato dall'amore con Jessica Boncore, insegnante professionale di zumba, nonché ballerina, come si evince spulciando il suo profilo Instagram. I due stanno insieme dal 2020, non sono sposati, ma convivono e hanno appena provato la gioia di diventare genitori. Il ballerino ha scritto su Instagram: "Ho fatto penare la mamma, con un travaglio bello lungo e doloroso. Mentre la mamma si impegnava e soffriva papà giocava con la fascia medica e delle corna finte per far ridere la mamma(ha funzionato). Papà mi ha detto che la mamma è stata tanto coraggiosa, determinata e incrollabile quando mi ha dato alla luce". La neo mamma, dal canto suo ha scritto: "Oggi ho conosciuto l'uomo della mia vita".