Chi è Chiara Facchetti e perché il suo video sulla paura di volare è diventato virale Chiara Facchetti, 37 anni, è una content creator molto seguita su Tik Tok e Youtube. Nelle ultime ore ha condiviso con i followers il suo tentativo, poi fallito, di superare la sua paura più grande, quella di volare. Si è recata in aeroporto ma prima di imbarcarsi ha deciso di fare rientro a casa.

A cura di Gaia Martino

Chiara Facchetti è una creator digitale molto seguita su Tik Tok, Youtube e Instagram. Racconta le sue giornate, le sue abitudini e condivide con i follower i suoi "unboxing", ovvero i momenti in cui "spacchetta" i suoi acquisti. Nelle ultime ore è diventato virale il video nel quale racconta il suo tentativo di superare la paura di volare, non andato a buon fine. "Ero determinata a superare questa paura" ha rivelato prima che il timore dell'aereo, poco prima dell'imbarco, prendesse il sopravvento. Il suo coraggio è stato premiato dagli utenti social che in queste ore si stanno complimentando con lei per aver reso pubblica la sua esperienza, nonostante il fallimento.

Chi è Chiara Facchetti, content creator e imprenditrice

Chiara Facchetti, content creator popolarissima su TikTok e Youtube, è nata nel 1986 a Milano. Prima di lanciarsi nel mondo dei social, dove ha trovato fortuna, era un'impiegata statale in provincia di Aosta. Oltre ad essere influencer, ha una società di marketing, scrive Webboh. Appassionata di cucina, tra i video che condivide molti sono dedicati alle sue ricette. Unboxing, beauty routine e racconti della giornata riempiono i suoi canali social. Negli ultimi mesi ha presentato ai suoi follower il marito, Matteo, sposato nel luglio 2022. Lui ha 27 anni ed è originario di Aosta e solo recentemente ha deciso di esporsi accanto alla moglie. "La differenza di età non l'abbiamo mai sentita, ci siamo voluti bene sin da subito e ci siamo goduti il momento" hanno raccontato in un video di coppia.

Perché il video sulla paura di volare è diventato virale

Chiara Facchetti ha deciso di arricchire il suo 2024 superando paure e fragilità: "Ho deciso di dedicare ogni mese ad un'attività che mi arricchisca. Siamo a gennaio, per questo mese ho deciso di affrontare le mie paure. Quella più limitante è quella di volare" ha raccontato nel video condiviso nelle ultime ore. La content creator nonostante la determinazione nel superare la paura, non è riuscita a imbarcarsi sull'aereo: ha lasciato l'aeroporto dopo aver fatto colazione. Il contenuto su Tik Tok è diventato virale ed ha incuriosito numerosi utenti. Su X, in queste ore, sono tantissimi i commenti rivolti all'influencer che, nonostante il tentativo fallito, ha reso pubblica la sua sfida. "Questo video ha un plot twist più interessante di qualsiasi serie Netflix nell'ultimo periodo" ha scritto un utente. In molti si complimentano per il suo coraggio nel non aver nascosto un suo "fallimento". "Io al suo posto all'aeroporto non ci sarei neanche andata", le parole di un utente.