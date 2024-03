Carole Middleton, la madre di Kate, ha avuto un ruolo fondamentale dopo la malattia della figlia Carole Middleton, la madre di Kate, è stata una figura fondamentale in questi mesi in cui Kate Middleton è stata al centro di congetture e ipotesi relative alla sua lunga assenza, motivata poi con l’annuncio della malattia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Per la famiglia reale inglese, quello attuale, è uno dei momenti più difficili e delicati che abbiano mai attraversato. Dopo le congetture a seguito della prolungata assenza di Kate Middleton, a distanza di settimane dall'operazione all'addome, l'annuncio da parte della principessa del Galles di avere un tumore, ha messo profondamente in crisi la monarchia britannica. Ed è proprio in questo frangente che il ruolo di Carole, la madre di Kate, si è rivelato fondamentale.

Il ruolo della madre di Kate Middleton

Stando a quanto dichiarato da un insider all'Indipendent, sembra che Carole Middleton sia stata di grande supporto alla famiglia, cercando di appianare le difficoltà che sono sopraggiunte senza che nessuno potesse aspettarselo. Una fonte assai vicina alla Royal Family ha dichiarato:

Carole è la forza trainante che tiene unita la famiglia, con la massima umiltà. In questi mesi si è sempre occupata di George, Charlotte e Louis, li ha portati a scuola e alle attività sportive scolastiche e ha dato loro un sostegno infinito. È stata una vera figura alla Mary Poppins. Le sue azioni sono in enorme contrasto con quelle di coloro che esprimono sostegno soltanto da lontano.

La sofferenza di Carole Middleton

Non è però da sottovalutare un aspetto importante, che riguarda la preoccupazione di una madre nel sapere che sua figlia stia affrontando un percorso lungo, doloroso e piuttosto complicato, da dover gestire insieme a William e ai bambini George, Charlotte e Louis. Inoltre, il fatto che siano state elaborate congetture sull'assenza di Kate e la conseguente pressione mediatica hanno creato un clima ancora meno disteso. Sul suo conto ha espresso un parere anche la giornalista Jennie Bond, esperta di dinamiche reali della Bbc, che ha dichiarato:

Tutti sanno che Carole e Kate hanno un legame fortissimo. In tutti questi anni, la signora è stata una presenza fondamentale per la principessa e per i bambini. Oggi Catherine ha 42 anni, ma per Carole è sempre la sua “bambina”. Vederla affrontare la malattia, e resistere nel frattempo alle continue pressioni mediatiche, non deve essere stato semplice. Credo che la signora stia soffrendo molto a causa delle fake-news sulla salute figlia