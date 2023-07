Carlo Alberto Mancini replica ad Andrea Foriglio: “Quello che provavo per Nicole è sempre stato vero” Carlo Alberto Mancini, l’ex corteggiatore di Nicole Santinelli, in un’intervista replica alle parole di Andrea Foriglio, per il quale le sue dichiarazioni sarebbe state eccessive e non corrispondenti al vero.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine della sua conoscenza con Nicole Santinelli, a poche settimane dalla fine di Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini si ritrova a rispondere ad alcune domande inerenti al suo percorso, replicando così alle dichiarazioni di Andrea Foriglio, il suo rivale. Secondo l'osteopata, infatti, le esternazioni durante il programma erano particolarmente eccessive e, quindi, si sarebbe potuto facilmente pensare che fossero non propriamente veritiere, ma durante l'intervista a Isa&Chia, l'ex corteggiatore ha dichiarato di essere sempre stato sincero.

La replica ad Andrea Foriglio

Nonostante stessero lì per corteggiare la stessa persona e dicessero entrambi di avere intenzioni serie con Nicole Santinelli, tra Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio, non c'è mai stata una vera e propria rivalità, anzi, i due pur trovandosi a battibeccare hanno poi avuto un rapporto particolarmente tranquillo. Ed è per questo motivo che Mancini, quindi, replica placidamente a quelle che sembrano delle stoccate nei suoi confronti, con Foriglio che insinua il dubbio che possa essere stato poco sincero

Con Andrea ho scambiato qualche parola, è un bravo ragazzo. Ha espresso pubblicamente la sua opinione su di me (per l’ennesima volta) e la rispetto, ma ciò che si agitava in me lo conosco solamente io ed ero innamorato davvero. Non parliamo ovviamente di quell’amore maturo che si costruisce con il tempo e con la conoscenza reciproca, però avessi dovuto dare un’etichetta a quello che sentivo, le parole più spontanee sarebbero state “sono innamorato”. Provavo un sentimento molto forte. Ognuno fa le sue dichiarazioni. Va benissimo. Dico solo che tutto ciò che traspariva dai miei occhi quando la guardavo, era verissimo.

Carlo Alberto Mancini sottolinea la coerenza del suo percorso

L'impressione che possa esserci stata una forzatura da parte sua, è un qualcosa che Carlo rifugge, spiegandone anche i motivi: "Non è che sono un attore! Ho fatto al massimo una recita alle elementari, quindi non è che ho tutta questa abilità nel recitare!", rimarcando di essere stato sincero fino alla fine: "Io sono esattamente come apparivo. Mi faccio trasportare da tutte le emozioni e le vivo senza mezze misure, come ho già detto anche in trasmissione. Ma non sono incoerente. Nel mio percorso vedo tanta coerenza". Nonostante la sua sincerità, però, la storia con Nicole Santinelli non si è evoluta come sperava, dal momento che i due hanno deciso di prendere strade diverse. Non è escluso, però, che possa ritornare nel programma ma stavolta seduto sul trono.