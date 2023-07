Nicole Santinelli: “Maria De Filippi imboccava Carlo Alberto, l’ho trovato che piangeva sui social” Nicole Santinelli rivela di avere dei dubbi a proposito della sincerità dei sentimenti di Alberto Mancini nei suoi confronti: “Ci eravamo lasciati serenamente ma dopo 20 minuti l’ho trovato mentre piangeva disperato sui social”.

A cura di Stefania Rocco

La storia tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini, cominciata a Uomini e Donne, è durata solo una manciata di settimane prima di interrompersi. Era stata la ex tronista ad ammettere di non essersi innamorata e a scegliere di chiudere la relazione. A distanza di tempo, però, Nicole svela che la decisione sarebbe stata parzialmente condivisa e che l’atteggiamento dell’ex corteggiatore a proposito della separazione subita l’avrebbe sorpresa in quanto apparentemente forzato.

La versione di Nicole Santinelli sulla rottura con Carlo Alberto Mancini

Intervistata dal settimanale Mio, Nicole ha svelato quanto sarebbe accaduto con Carlo Alberto a telecamere spente. “Ho saputo delle cose che non corrispondevano a quanto mi aveva raccontato. Ci siamo visti per parlare, gli ho detto che non provavo ancora un sentimento profondo e che non sapevo se avrei potuto provarlo”, ha confidato, la ex tronista, “Lui ha risposto che capiva, che lo accettava e ci siamo lasciati bene. Dopo venti minuti, l’ho visto sui social che piangeva disperato. Questo mi ha deluso: mi aspettavo un’altra persona, credevo che avessimo raggiunto un grado di confidenza tale da poterne parlare tra noi”.

Perché Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini si sono lasciati

Nicole ha raccontato che, come accaduto per Luca Daffrè e Alessandra Fumagalli, a spingerla a chiudere velocemente la relazione con Carlo Alberto sarebbe stato il poco tempo avuto per conoscersi e il confronto lontano dalle telecamere e senza il supporto della conduttrice Maria De Filippi: “Non abbiamo avuto abbastanza tempo e non basta mezz’ora a settimana per tre mesi e mezzo per capire chi hai di fronte. In questo modo conosci solo i lati che l’altro vuole farti vedere, poi fuori ci si conosce davvero. E non c’è nessuno a imboccarti come faceva Maria De Filippi con Carlo, allora le cose cambiano”.