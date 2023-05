Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati: “È stata onesta, non attaccatela” Due settimane dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati. Ad annunciarlo l’ex tronista in una diretta Instagram, spiegando che la decisione è stata presa dall’ex corteggiatrice: “Ho apprezzato la sua onestà, non attaccatela, mi ha rispettato”.

A cura di Elisabetta Murina

Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli si sono lasciati dopo appena due settimane insieme. La coppia era uscita dal programma Uomini e Donne lo scorso 12 maggio e oggi, sabato 27 maggio, l'ex tronista ho annunciato che la storia d'amore è arrivata al capolinea. In una diretta Instagram, ha detto: "Ho apprezzato la sua onestà, non attaccatela".

Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini, l'annuncio

A comunicare la rottura, in una diretta Instagram con i suoi follower, è stato Carlo Alberto Mancini. Con la voce rotta per l'emozione, l'ex tronista ha spiegato che lui e Nicole non sono più una coppia e che è stata lei a prendere la decisione. Stando alle sue parole, la ragazza gli avrebbe comunicato di non provare più sentimenti nei suoi confronti:

È successo in maniera onesta, pulita. È stata una signora, le vorrò sempre un bene immenso perché con lei ho vissuto momenti indimenticabili, una persona speciale. Ho apprezzato questa sua onestà, non attaccatela, non ha fatto nulla di male, è stata diretta e mi ha rispettato.

Poi ha aggiunto di essere fiero di come si è comportato, del suo modo di trattare le donne, e sicuro che la sua decisione sia definitiva:

Non costringerei mai una donna a provare dei sentimenti per me, deve venire dal cuore, come era da parte mia. Se capissi che in lei c'è una parte di dubbio forte, farei un gesto molto forte, sono sincero. Sono fiero di trattare le donne con educazione e gentilezza, siamo in un periodo in cui magari la donna è affascinata dall'uomo sfuggente, ma io non sono quel tipo di uomo, l'ho detto dall'inizio.

L'intervista a Verissimo una settimana prima: "Ci tengo molto"

Solo una settimana prima, Carlo e Nicole erano stati ospiti di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l'allora neo coppia aveva parlato dell'amore che c'era tra loro, nominando anche le nozze. A tal proposito, l'ex tronista aveva dichiarato:

Piano piano, passo dopo passo spero che poi potremo coronare così questa storia. Vediamo. Stavo impostando i miei progetti a Ravenna, però, ho conosciuto questo angelo qui e ho cercato di capire come avvicinarmi a lei. Tutto ciò che voglio è stare vicino a lei. Tutto il resto si incastra e si organizza. A me interessa stare vicino a lei

Anche l'ex corteggiatrice si era esposta riguardo ai suoi sentimenti per il compagno, pur precisando di voler procedere con calma, anche se nessuno avrebbe pensato a una rottura imminente: "Come lui già sa, tendo ad andarci piano con le cose proprio perché ci tengo molto. Più le cose sono forti e importanti, più vanno rispettate e vissute con i giusti tempi. Sarà per il passato che ho avuto. Mi dice delle parole e delle frasi che mi illuminano il cuore".