Alessandra Fumagalli, ex di Luca Daffrè: “Non ci siamo più sentiti, mi ha messo in cattiva luce” Alessandra Fumagalli ha svelato di non aver più sentito l’ex fidanzato Luca Daffrè dopo la rottura, anche se avrebbe voluto un confronto: “Ha creduto alle segnalazioni, si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce”. E sulla possibilità di tornare a Uomini e Donne come tronista: “Perché no”.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Fumagalli è tornata a parlare della rottura con Luca Daffrè, annunciata pochi giorni dopo la scelta nel programma Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice, sui social, aveva già raccontato la sua verità, svelando che avevano passato insieme "solo 8 ore" e che lui "non ci sa fare". Ora, in un'intervista rilasciata rilasciata a Tvpertutti.it, la ragazza svela se si sono risentiti.

In che rapporti sono oggi Alessandra e Luca Daffrè

L'ex corteggiatrice ha spiegato di non aver più risentito Daffrè, anche se le sarebbe piaciuto "avere un confronto", visto che "lui ha creduto alle segnalazioni e non ha chiesto prima a me, ma si è rivolto al web mettendomi in cattiva luce". Nelle scorse settimane, infatti, l'ex tronista aveva pubblicato alcuni screen della fidanzata, sostenendo che non fosse trasparente e che nascondesse qualcosa. Una versione che, però, la diretta interessata aveva fin da subito smentito. Ad oggi sta provando a ritrovare se stessa, guardando sempre il lato positivo di quanto le è accaduto:

Ho metabolizzato il “palo” che ho preso e sto cercando di ritrovare la Ale di un mese fa. Avendo avuto poche relazioni, anche se per un breve periodo mi ero affezionata. Credo che comunque nulla accada per caso, quindi cerco di trovare il “bello” anche il questo.

Alessandra svela se tronerebbe a Uomini e Donne

Riguardo al suo futuro in tv, Alessandra ha ammesso che non accetterebbe il ruolo di tentatrice a Temptation Island, la cui partenza è ormai alle porte: "Non mi ci vedo, sono troppo goffa per quel ruolo, poi ci rimarrei male per la coppia, io sono per l’amore”. Quanto a Uomini e Donne, salire sul trono è una opzione che non esclude e che potrebbe aiutarla a trovare l'amore: