Luca Daffrè pubblica una chat dell’ex Alessandra, lei si difende: “Nulla da nascondere, so chi sono” Luca Daffrè ha pubblicato sui social lo screen di una chat in cui Alessandra Fumagalli, sua ex fidanzata, scriveva: “Non so come uscirne”. L’ex tronista ha aggiunto: “Se parlassi io”. La ragazza allora ha fatto chiarezza: “Nulla da nascondere, so che persona sono”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la notizia della rottura, continua lo scontro a distanza tra Alessandra Fumagalli e Luca Daffrè. Il tronista di Uomini e Donne e la corteggiatrice si sono lasciati solo pochi giorni dopo la scelta nel programma. Oggi, in alcune storie Instagram, la ragazza ha raccontato la sua verità: "Abbiamo passato solo otto ore, non è una persona pronta per una relazione". Ma Luca Daffrè ha ancora qualcosa da aggiungere e, Alessandra, ha replicato a sua volta.

Lo screen pubblicato da Luca Daffrè: "Se parlassi io…"

Poco dopo il racconto di Alessandra, l'ex tronista ha pubblicato sul suo profilo Instagram lo screen di una chat di un gruppo su telegram, in cui l'ex fidanzata scriveva: "Mamma mia, non so come uscirne raga". Luca Daffrè ha aggiunto: "Quando una non sa come uscirne e inizia a inventarsi ca**te. Se parlassi io…". La story è poi stata cancellata.

La spiegazione di Alessandra Fumagalli

Alessandra Fumagalli ha replicato, ancora una volta, alle notizie sul suo conto. Prima di tutto ha precisato il contesto della chat resa pubblica dall'ex fidanzato: "Era un gruppo telegram nato durante il programma per darci supporto. Dopo che lui aveva pubblicato la storia a fondo nero erano arrivati tutti i messaggi tipo "oddio cosa è successo?" e simili, quindi ho iniziato ad argomentare".

Poi ha risposto ad alcuni gossip che circolavano sui social negli ultimi giorni, ribadendo che "non ho nulla da nascondere", visto che durante il suo percorso a Uomini e Donne è sempre stata trasparente: "Qualsiasi cosa io abbia fatto durante il programma tipo mangiare una pizza con un amico delle superiori ho avvisato sempre la redazione". Poi ha concluso: