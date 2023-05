La dedica di Alessandra a Luca Daffrè dopo la scelta: “Quanta fortuna ho avuto, sono felice con te” Le prime parole di Alessandra Fumagalli dopo la scelta di Luca Daffrè su Instagram: “Sono sempre stata me stessa dal giorno 0. Sono felice e questo conta tanto, felice di sapere dove questo ci porterà”.

A cura di Gaia Martino

Alessandra Fumagalli dopo la scelta a Uomini e Donne ha dedicato un post al nuovo fidanzato conosciuto nel dating show, Luca Daffrè. "Che fortuna che ho avuto", le prime parole a corredo della foto che li ritrae abbracciati subito dopo la decisione di lasciare insieme il programma.

Le prime parole di Alessandra Fumagalli

"Potessi riguardarmi un anno fa con i piedi pieni di sabbia a Bali da sola e adesso, non avrei dubbi sulla fortuna che ho avuto a fare questo percorso, mi sono messa a nudo, in gioco, ho pianto, ho riso, ho cambiato 19382028 colori di pelle, sono sempre stata me stessa dal giorno 0. Sono felice e questo conta tanto, felice di sapere dove questo ci porterà, forse là… Who knowss": con queste parole Alessandra Fumagalli ha dedicato il primo post al fidanzato Luca Daffrè. I due dopo il percorso a Uomini e Donne hanno lasciato il programma insieme per viversi lontani dalle telecamere.

La scelta di Luca Daffrè tra Alessandra, Camilla e Alice

Luca Daffrè nella puntata andata in onda oggi, mercoledì 10 maggio, ha deciso di fare la scelta al centro dello studio solo con Alessandra, senza incontrare prima le altre due corteggiatrici, Camilla e Alice. "Con te mi è venuto tutto spontaneo, hai tirato fuori parti di me che non conoscevo e lo hai fatto nel modo più semplice possibile. Ho conosciuto un Luca genuino, ho voglia di conoscerti fuori, di viverti, poi magari prendere insieme quel volo. Sei la mia scelta e ho voglia di viverti fuori", le parole prima di lasciare lo studio insieme. Solo dopo la puntata ha raggiunto le altre due ragazze che stava conoscendo per comunicare loro l'epilogo del suo percorso: "Alessandra mi fa stare bene, ho preferito non vedervi per non prendervi in giro, sono stato bene con voi ma solo lei ora può darmi quello che cerco", le parole a Camilla e Alice prima di salutarle.