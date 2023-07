Carlo Alberto Mancini dopo Nicole Santinelli: “Il trono di Uomini e Donne? Vedremo, cerco l’amore”

Carlo Alberto Mancini ha rilasciato un'intervista a IsaEChia. Lo scorso maggio, ha annunciato la fine della relazione con Nicole Santinelli, che aveva conosciuto nel programma Uomini e Donne. L'ex corteggiatore ha rivelato se ha intenzione di accettare l'eventuale proposta di Maria De Filippi di fare il tronista.

Carlo Alberto Mancini è attualmente single, dunque non ci sarebbe nulla da obiettare se decidesse di ritornare a Uomini e Donne per darsi una seconda possibilità. Quando gli è stato chiesto se lo vedremo sul trono a settembre, ha replicato:

Quella del trono è un'ipotesi che non avevo neanche considerato all'inizio. Vedremo, nel caso dovesse presentarsi l'occasione la valuterò, perché credo molto nel programma e perché il suo scopo coincide con ciò che spero di raggiungere: trovare la persona giusta. È stata una sfida con la mia timidezza quella di andarci come corteggiatore e questa potrebbe essere una sfida ancora più grande per tanti motivi. Ho un carattere tale per cui, nonostante le numerose batoste che ho preso a livello sentimentale, non potrò mai smettere di crederci e di sognare l'amore vero. Certo, essere corteggiato mi farebbe un po' strano.

Carlo Alberto Mancini ha anche replicato a chi ritiene che nell'intervista rilasciata a Verissimo, lui e Nicole Santinelli si siano finti innamorati pur di andare in tv:

Non è assolutamente vero. Quello che ho fatto a Verissimo è una cosa che non ho mai fatto in vita mia. In quella sorpresa, che per me ha rappresentato tantissimo, ci ho messo davvero il cuore. Per me è stato il coronamento di un percorso. In quel momento non mi passava neanche per la testa che mi stesse vedendo l'Italia o quello che sarebbe successo dopo. Anche perché, ripeto, non ho fatto collaborazioni, non sto facendo niente e questi sono fatti. Verissimo è stato un manifestare quello che sentivo, le mie intenzioni, in un modo che mi rappresenta completamente, con una sorpresa romantica.