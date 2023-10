Brigitte Bardot scrive una lettera ai suoi fan dopo il malore: “Mi avete dato coraggio, vi amo” Brigitte Bardot scrive una lettera di ringraziamento ai suoi fan, a pochi giorni dal suo 89esimo compleanno e a distanza di tre mesi dal malore che l’aveva colpite e che aveva fatto sussultare chi da sempre la ama.

A cura di Ilaria Costabile

A distanza di quasi tre mesi dal malore che l'ha colpita e a pochi giorni dal suo 89esimo compleanno, Brigitte Bardot che da anni si è ritirata dalle scene, ha voluto ringraziare accoratamente i suoi fan che l'hanno sostenuta in questo momento delicatissimo. La diva, quindi, utilizzando il profilo social dell'associazione che ha fondato per tutelare i diritti degli animali, ha voluto ringraziare i fan che le hanno inviato lettere e messaggi di ogni genere per sostenerla.

Il ringraziamento ai suoi fan

Una versione inedita di Brigitte Bardot che, ormai, da tempo, non vuole essere più ricordata come la diva indomabile che è stata da giovane, ma come una donna consapevole della sua età e dei suoi limiti. Ed è infatti così che appare in un messaggio che rivolge a coloro che hanno mostrato di avere un pensiero per lei, durante questi mesi in cui non era chiaro il suo stato di salute, per cui commossa scrive:

È con le lacrime agli occhi che vi ringrazio per le centinaia di lettere, fiori e regali e per la vostra generosità. Non posso rispondere a ciascuno di voi, ma voglio che sappiate che ho letto tutte le vostre lettere e vi sono infinitamente grata! Mi avete dato il coraggio e la fede di cui ho bisogno nelle mie battaglie. Vi amo per sempre. Tanta gentilezza, tenerezza e amore dai vostri cuori ha sopraffatto il mio cuore

Il malore in estate

Il 19 luglio scorso, infatti, la diva era stata raggiunta dai medici nella sua villa di Saint Tropez perché aveva riscontrato dei problemi respiratoti. In quell'occasione, il marito Bernard d'Ormale aveva spiegato che verso le 9 del mattino l'attrice aveva avuto "difficoltà a respirare", per poi sottolineare che il caldo di quei giorni, aveva influito sulle condizioni della sua consorte piuttosto avanti con l'età. I medici si erano trattenuti per qualche tempo nell'abitazione della diva, per tenere tutto sotto controllo, ma non era tardata ad arrivare la preoccupazione dei fan.