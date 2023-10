Kevin Spacey ricoverato dopo un malore: “Ho pensato a quanto è fragile la vita” L’attore si trovava a un festival in Uzbekistan quando ha raccontato di aver “sentito il mio braccio sinistro diventare completamente insensibile per circa otto secondi”. Ricoverato e sottoposto a controlli, è stata esclusa l’ipotesi infarto.

A cura di Andrea Parrella

Malore per Kevin Spacey. L'attore è stato ricoverato d’urgenza per un sospetto infarto durante la sua partecipazione al Festival internazionale del cinema di Tashkent, in Uzbekistan. A riportare la notizia è il tabloid The Sun, specificando che Spacey, 64 anni, ha avuto un malore mentre visitava il museo Afrasiyab nell’antica città di Samarcanda, dove ha improvvisamente sentito "il braccio sinistro diventare insensibile per circa otto secondi".

Sempre il The Sun spiega che l'attore si è immediatamente sottoposto a una serie di controlli, compresa una risonanza magnetica. I primi accertamenti hanno smentito l'ipotesi infarto. Il ricovero è stato confermato al giornale da una fonte vicina all’artista: "È stato curato con grande professionalità dai medici e dal personale dell’ospedale e si è scoperto che non aveva problemi al cuore". Le rassicurazioni da part edell'equipe di medici hanno quindi consentito all'attore di tornare al festival

rassicurando dal palco il pubblico sulle sue condizioni di salute e parlando di un semplice spavento: "Mi sono dovuto prendere un momento e ho riflettuto su quanto sia fragile la vita per tutti noi". Spacey ha quindi raccontato i momenti in cui ha avvertito lo strano malore: "Stavo guardando degli straordinari murales, quando all’improvviso ho sentito il mio braccio sinistro diventare completamente insensibile per circa otto secondi. Non me ne sono interessato, ma poi l’ho detto alle persone con cui era e siamo andati immediatamente al centro medico".

Un periodo, quello che l'attore sta vivendo, caratterizzato da una ritrovata serenità, seppur parziale, dopo la notizia delle scorse settimane che lo ha visto assolto dalle principali accuse di abusi e molestie sessuali mosse nei suoi confronti negli scorsi anni. Il processo di Londra riferito alle accuse nel periodo compreso tra il 2001 e il 2013 si è chiuso solo nei mesi scorsi, dopo anni molto difficili per Spacey, di fatto passato dall'essere uno degli attori più celebrati e impegnati al mondo, ad essere escluso da tutte le produzioni nelle quali era stato coinvolto.