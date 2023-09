Mirko Brunetti su Perla Vatiero dopo Uomini e Donne: “Ha dato della escort a Greta, ecco la verità” Durante una diretta su Tik Tok, Mirko Brunetti ha attaccato la ex Perla Vatiero prendendo le difese dell’attuale fidanzata Greta Rossetti: “Lei è stata definita una tr*ia, una escort ed è stata zitta. Sui social Perla ha continuato a parlare di noi, adesso basta”.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti sono stati tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di lasciarsi al termine dei 21 giorni agli Is Morus Relais, ma i rancori sono proseguiti anche dopo il programma, soprattutto in virtù di alcuni scontri sui social tra Perla e Greta Rossetti, attuale fidanzata di Mirko ed ex tentatrice nel reality. Dopo il confronto avvenuto nella prima puntata di Uomini e Donne mandata in onda l'11 settembre, Mirko ha voluto dire la sua su alcuni atteggiamenti della sua ex che non gli sono andati a genio. Secondo lui, il pubblico parteggia per la giovane di Salerno solo perché non sa tutta la verità: "Sono stanco dei suoi insulti e delle sue minacce, non avrei voluto parlarne ma mi trovo costretto".

Lo sfogo in diretta social

Nel corso di una diretta dal profilo appena creato su Tik Tok, Mirko ha preso le difese della sua fidanzata attuale, ribadendo che a volte non rispondere alle offese non vuol dire non avere carattere, ma voler evitare discussioni inutili:

“Greta è stata in silenzio davanti a tutti gli insulti che ha ricevuto. Non c’entra neanche niente lei, falli a me gli insulti. Lei è stata definita una tr*ia, una escort e Greta è stata zitta. Dopodiché sui social Perla ha continuato a parlare di noi e ha messo Stories dicendo ‘io non ho parole, è ossessionata da me’. Greta cosa? Che aveva 160mila follower pure cinque mesi fa e non ha mai parlato di nessuno. Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei?”.

Parole dure quelle di Mirko Brunetti, che dopo ha voluto precisare che i video di Greta solo arrivati solo in risposta a quelli pubblicati da Perla in precedenza. Poi, ha sottolineato che lui e Greta non sono una coppia finta come molti dicono: "La realtà dei fatti la sappiamo solo noi, che siamo stati coerenti dall'inizio. Ci siamo vissuti anche a costo di prenderci qualche insulto".

Il primo video su Tik Tok e la menzione a Perla

Fino a qualche ora fa, Mirko Brunetti non aveva un profilo personale su Tik Tok. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, però, ha deciso di crearlo, postando come primo video l'outfit indossato in occasione del confronto in trasmissione. In risposta al filmato sono arrivati centinaia di commenti: c'è chi ha trovato curiosa la scelta di pubblicare contenuti menzionando Perla in modo diretto, con tanto di hashtag dedicato. "Ma che problemi hai? Ti piace andare in hype nominando lei", ha scritto un'utente; "Io quando dico che l'ho superata ma continuo a parlare del mio ex", ha risposto ironica un'altra follower.