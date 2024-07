video suggerito

Botta e risposta social tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo: “Spero finisca presto questo teatrino” Alessia Pascarella e Maika Randazzo ieri sera hanno risposto alle domande dei fan su Instagram e si sono lasciate andare a diversi commenti l’uno sull’altra. “Lino Giuliano ti ha dato della poco di buono davanti a tutta Italia” ha scritto Alessia, “Voleva solo vedere una mia reazione”, la replica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Botta e risposta social tra Alessia Pascarella e Maika Randazzo, due delle protagoniste di Temptation Island 2024. L'ex di Lino Giuliano e la tentatrice che ora sta frequentando il napoletano hanno entrambe risposto al "box domande" dei fan su Instagram: non si sono tirate indietro dal replicare a tono alle provocazioni che l'una ha lanciato all'altra. Dal soprannome Totò al rapporto nato nel villaggio dei sentimenti, Maika Randazzo ha scatenato l'ex di Lino Giuliano: "Quando il soggetto è zero, l'offesa è nulla".

I commenti di Maika Randazzo su Alessia Pascarella e Lino Giuliano

Alessia Pascarella durante il programma la soprannominò Totò, e oggi molti fan di Temptation Island scherzano con questo soprannome. Maika Randazzo tra le stories ha replicato a chi continua con gli sfottò: "Mamma mia, basta, non fa più ridere. Mi sembrate una massa di pecoroni, uno dietro ad un altro. Personalità, dai". La tentatrice ha rivelato di non essersi offesa, però: "(Alessia, ndr) doveva pur attaccarsi a qualcosa in un momento di rabbia. D'altronde…" ha scritto a un utente prima di dire la sua sull'ex di Lino Giuliano. "Alessia non mi piace, ma nonostante stia continuando a mandare frecciatine e ad insultare, non ho nulla contro di lei. Sono abbastanza matura da comprendere che da donna ferità è normale una reazione simile. Detto ciò, spero finisca presto questo teatrino e ognuno viva felicemente la propria vita", le parole.

Maika Randazzo ha poi parlato del suo rapporto con Lino Giuliano: "Ci siamo legati molto e ci stiamo vivendo questa conoscenza in maniera serena. Il suo comportamento è stato criticato e, da fidanzata, anche a me non avrebbe fatto piacere. Nessuno è andato oltre però, nessuno ha pensato che se ha fatto quello che ha fatto è perché stava vivendo una relazione che non gli dava più determinate cose" ha spiegato. La tentatrice ha provato a giustificare il suo attuale conoscente, ex di Alessia, spiegando ai fan del programma che "lì dentro ha capito cosa gli mancava per stare bene". "Tra noi c'è stata sintonia dal primo momento, ho conosciuto e vissuto lati di lui che non credevo potessero esserci Lino è una bellissima persona" ha continuato prima di fare una precisazione sul litigio che scoppiò tra loro nel villaggio:

Abbiamo avuto una discussione, io mi sono arrabbiata perché credevo stesse dicendo sul serio. Avete capito che quelle cose le diceva solo per avere una reazione da me? Smettiamola di dire che mi ha offesa, perché questa cosa è stata chiarita tra di noi.

Poi, ha aggiunto di non essersi avvicinata a Lino per secondi fini: "Nella mia vita non ho mai avuto il bisogno di fare qualcosa per soldi".

Le parole di Alessia Pascarella

Attraverso alcune stories, anche Alessia Pascarella ha rotto il silenzio. Alle domande dei fan su Maika Randazzo ha così replicato: "Penso che abbia fatto benissimo il suo ruolo. In un giorno ti trovi a letto con una persona conosciuta mentre era fidanzata, che ti ha dato della poco di buono davanti a tutta Italia. In più, due giorni prima aveva chiamato l'ex. E non ci dimentichiamo i falò fatti. Mi piacciono, comunque, li vedo molto simili". In merito ai commenti fatti dalla tentatrice sul suo conto, ha poi aggiunto: "3 pensieri e lei 4. Quando il soggetto è zero, l'offesa è nulla". Poi ha aggiunto: "Pure ‘e pullece tenene ‘a tosse", tradotto dal napoletano "Anche le pulci hanno la tosse", un'espressione che si usa per bollare coloro che parlano a sproposito di cose che non conoscono.

Stories instagram Alessia Pascarella