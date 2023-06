Bianca Berlinguer verso Mediaset, gli indizi che farebbero pensare ad un addio alla Rai Bianca Berlinguer potrebbe approdare a Mediaset e lasciare la Rai dopo trent’anni. Indiscrezioni che troverebbero riscontro in alcuni indizi che, però, restano in forse fino alla presentazione dei prossimi palinsesti tv.

A cura di Ilaria Costabile

La presentazione dei nuovi palinsesti, sia Rai che Mediaset, si avvicina e le indiscrezioni in merito ai possibili nuovi volti che potrebbero presenziare nella nuova stagione televisiva, ormai si susseguono da settimane. Tra i vari addii alla tv pubblica, ci sarebbe anche quello di Bianca Berliguer. La giornalista, ormai al timone da anni, del talk show di Rai Tre, Cartabianca, pare che stia valutando la possibilità di migrare altrove, ovvero a Mediaset, come si legge sulle pagine del Corriere della Sera.

Bianca Berlinguer verso Mediaset?

Al momento si tratterebbe solo di un'ipotesi, non del tutto infondata, poiché alcuni indizi che porterebbero verso questa direzione sarebbero piuttosto evidenti. La giornalista, quindi, sarebbe intenzionata ad iniziare una nuova avventura nelle sedi Mediaset, sebbene l'associazione tra la figlia di Berlinguer, storico dirigente del Partito comunista italiano, e la televisione privata di Silvio Berlusconi, che da sempre ha fondato la sua linea politica sull'avversione agli ideali comunisti, sembra piuttosto azzardato.

Eppure, proprio nella scorsa puntata di Quarta Repubblica, Nicola Porro si è rivolto alla giornalista, magari cavalcando proprio l'onda di questi rumors insistenti dicendo: "Vediamo se avrà il coraggio di fare questo salto, dopo 30 anni in Rai non è facile".

Sembrerebbe, d'altra parte, che Bianca Berlinguer abbia storto il naso all'idea che i suoi competitor nella prossima stagione televisiva siano programmi, piuttosto seguiti, come Belve di Francesca Fagnani e Boomerissima di Alessia Marcuzzi, che andrebbero ad occupare il prime time di Rai2 del martedì. Secondo la giornalista, la messa in onda di questi programmi sottrarrebbe pubblico al suo show, sebbene è necessario considerare che la platea a cui si rivolgono i suddetti sia diversa da quella di coloro che seguono Cartabianca.

A questo si aggiunge che, invece, su La7, la presenza di Giovanni Floris con DiMartedì, pare essere più che confermata e, in effetti, il giornalista è riuscito a chiudere quest'anno televisivo con ascolti sempre più soddisfacenti che, in più occasioni, hanno anche superato quelli del contenitore di Rai3.

Le risposte di Mauro Corona

Altro indizio da non sottovalutare proviene da Mauro Corona. Lo scrittore, ospite fisso di Berlinguer, ad una domanda diretta postagli proprio in un'intervista al Corriere, ha dichiarato che lui non avrebbe alcun problema a seguire la giornalista, ovunque lei andasse, chiosando con: "Urca, ma allora è già venuta fuori!". Facendo un'analisi più ampia, poi, Corona ha dichiarato:

Le hanno fatto terra bruciata intorno da un bel pezzo. E va anche detto che lei ci ha messo del suo. Fossi in lei, però, io farei il salto subito. Precisando che io sono uno scalatore, io arrampico, io so rischiare e conosco la sfida dell’incognito.

Qualora dovesse concretizzarsi questa ipotesi, quindi, la giornalista potrebbe approdare a Mediaset, sulla rete dei talk show.