Bianca Atzei incinta è stata dimessa dall’ospedale, il Natale è in famiglia con Stefano Corti Bianca Atzei è tornata a casa dall’ospedale e ha trascorso il Natale insieme alla famiglia e al compagno Stefano Corti. L’artista è incinta al nono mese ed era stata ricoverata alcuni giorni per via di una infezione.

A cura di Elisabetta Murina

Bianca Atzei è tornata a casa dall'ospedale e sta passando il Natale in famiglia. La cantante, al nono mese di gravidanza, era stata ricoverata per alcuni giorni per via di una infezione a poche settimane dal parto. Ora il peggio è passato e la futura mamma ha condiviso sui social alcuni scatti di questo giorno speciale.

Il Natale di Bianca Atzei e Stefano Corti

Manca ormai pochissimo al parto di Bianca Atzei, incinta del primo figlio con il compagno Stefano Corti. Solo qualche giorno fa, la cantante aveva fatto sapere di essere ricoverata in ospedale per via di una polmonite che aveva causato alcune complicazioni. Per fortuna però è stata rimandata a casa ed è riuscita a trascorrere il Natale insieme alla sua famiglia. É con alcuni scatti condivisi sul suo profilo social che l'artista ha dato la bella notizia, facendo sapere di stare meglio, e augurato una serena Vigilia a tutti coloro che la seguono. Il parto nel frattempo è sempre più vicino e la coppia sembra ormai pronta ad accogliere il loro primo maschietto.

Bianca Atzei in ospedale al nono mese di gravidanza

Bianca Atzei, come aveva fatto sapere il compagno su Instagram, era stata ricoverata alla Clinica Mangialli di Milano a causa di un problema di salute. La cantante, al nono mese di gravidanza, è stata colpita da una polmonite:

Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e nelle mani di grandi dottori che, oltre ad avere usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno è rientrato tutto.

Per fortuna il peggio è passato e la futura mamma ha fatto sapere di stare meglio e di non veder l'ora di stringere tra le mani il piccolo Noa Alexander. Ora è a casa con la famiglia e con il fidanzato, in attesa del grande giorno.