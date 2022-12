Bianca Atzei ancora ricoverata: “Ho rischiato di partorire prima e fare le trasfusioni” Bianca Atzei, ancora ricoverata a Milano a causa di un’infezione, rassicura i fan in merito alle sue condizioni di salute nonostante il comprensibile spavento: “Ho rischiato di dovere partorire prima”.

A cura di Stefania Rocco

La cantante Bianca Atzei, ricoverata a Milano da qualche giorno a causa di un problema di salute, fa sapere di stare meglio. Incinta e al nono mese di gravidanza, l’artista è stata vittima di una polmonite che l’ha costretta al ricovero presso la clinica Mangiagalli di Milano. Per fortuna, come lei stessa racconta, il peggio è passato.

Bianca Atzei: “I medici hanno curato l’infezione”

“Ho passato giorni complicati, con esiti sempre in peggioramento per colpa di un’infezione. Ho rischiato di dover partorire e fare le trasfusioni. Sono stata fortunata e nelle mani di grandi dottori che, oltre ad avere usato la loro professionalità, hanno messo il cuore. Hanno curato subito l’infezione e dopo qualche giorno è rientrato tutto”, ha fatto sapere Bianca via Instagram, raccontando quanto è accaduto negli ultimi giorni. Per fortuna, il bambino che aspetta dal compagno Stefano Corti sta benissimo. “Non vedo l’ora di tenere in braccio Noa Alexander e sono sicura che passerà tutta questa paura che ho provato”, ha fatto sapere la neo mamma, alle prese con la nascita del suo primo figlio.

Stefano Corti: “Bianca Atzei ha avuto problemi di salute”

Era stato Stefano Corti, compagno di Bianca Atzei, a rendere noto per primo la notizia del ricovero della madre di suo figlio. Lo aveva fatto per rispondere alle domande dei fan a proposito dell’assenza della cantante sui social: “In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto si possa tornare a casa”. Adesso Bianca sta meglio e a breve sarà dimessa, in attesa di tornare in ospedale per il parto del piccolo Noa Alexander, primo figlio della cantante e del compagno.