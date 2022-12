Bianca Atzei svela il nome del figlio in arrivo, il commento ironico di Leonardo Pieraccioni Con un post via Instagram, Bianca Atzei ha svelato il nome del figlio in arrivo dal compagno Stefano Corti: il piccolo si chiamerà Noa Alexander. La scelta del nome ha scatenato diversi commenti ironici sui social, come quello di Leonardo Pieraccioni.

A cura di Elisabetta Murina

Manca sempre meno al parto di Bianca Atzei. La cantante, fidanzata con Stefano Corti, diventerà presto mamma per la prima volta di un maschietto, come ha annunciato ospite di Verissimo nella puntata del 29 ottobre. Ora con un post su Instagram ha svelato anche quale sarà il nome del bebè, che dovrebbe nascere tra circa un mese. La sua scelta ha suscitato tanti commenti ironici, anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo come Roberto Benigni.

Come si chiamerà il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti

Per Bianca Atzei la maternità è arrivata dopo la dolorosa perdita di un bambino e, anche per questo, riprovare a rimanere incinta non è stato un percorso facile. Tutto quello che ha vissuto in passato ha resto ancora più grande la pgoia di poter accogliere presto in famiglia un bebè, che sarà un maschietto. Con un post via Instagram, la cantante- incinta ormai di otto mesi- e il fidanzato Stefano Corti hanno annunciato che il piccolo si chiamerà Noa Alexander:

In otto mesi hai cambiato le nostre vite. Hai dato forma ai nostri sogni. Hai regalato pianti e sorrisi. Da quando ci sei e ti fai sentire sembra già di averti qui. La notte non ci fai più dormire. Passiamo il tempo a farti ascoltare musica, a coccolarti. Chissà come saranno le tue manine e i tuoi piedini. Chissà se avrai gli occhi del papà o il nasino all’insù. Chissà… chissà.

Il commento ironico di Leonardo Pieraccioni

La scelta del nome ha scatenato diversi commenti sui social, a cominciare da quello ironico e affettuoso di Leonardo Pieraccioni che ha scritto: "Per forza con ‘sto nome avete creato un guerriero vichingo! Dovevate chiamarlo Ugo e dormiva 12 ore a diritto!". Poi anche quelli di diversi amici della coppia, che hanno scherzato sul fatto che a prescindere dal nome, il piccolo sarà circondato dall'affetto dei genitori che l'hanno a lungo desiderato, specie la mamma, che ha deciso di riprovare a rimanere dopo aver perso un bimbo.