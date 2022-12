Bianca Atzei incinta ricoverata in ospedale: “Ha avuto problemi di salute oltre che una polmonite” Bianca Atzei sarebbe in fase di guarigione, scrive il fidanzato Stefano Corti su Instagram, ma gli ultimi giorni non sono stati facili per lei in dolce attesa. “Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite”, le parole del noto volto televisivo.

A cura di Gaia Martino

Bianca Atzei in dolce attesa si ritrova purtroppo costretta ad un letto d'ospedale. Il compagno, la iena Stefano Corti, ha fatto sapere nelle ultime ore che la fidanzata è stata ricoverata a causa di alcuni problemi di salute tra cui una polmonite. Era sparita dai social network da alcuni giorni e i fan cominciavano a preoccuparsi, essendo la gravidanza agli sgoccioli. "Fortunatamente è in ripresa", le ultime parole del noto volto televisivo.

Bianca Atzei ricoverata per una polmonite

Bianca Atzei si ritrova in ospedale, ricoverata e in dolce attesa, a causa di alcuni problemi di salute e una polmonite. "In tanti ci avete scritto come mai Bianca è sparita da qualche giorno dai social. Purtroppo ha avuto problemi di salute oltre una polmonite in atto. Fortunatamente è in ripresa ma ancora ricoverata, nelle fantastiche mani dei medici della Mangiagalli e speriamo che presto si possa tornare a casa", le paorle di Stefano Corti al fianco della cantante.

Pochi minuti fa la iena del noto show televisivo ha poi aggiornato i fan sulle condizioni di salute, "Per aggiornarvi: sembra stia migliorando" ha scritto nelle sue IG stories a corredo di un video mentre la futura neo mamma accarezza il suo pancione.

La gravidanza di Bianca Atzei

Nelle ultime settimane la coppia ha annunciato che il figlio si chiamerà Noa Alexander, nascerà a breve essendo la gravidanza agli sgoccioli. La maternità per la cantante è arrivata dopo la dolorosa perdita di un bambino: rimanere incinta non è stato un percorso facile ma resta questo il periodo più bello della sua vita. "Perché so che tra pochi giorni, quando lui sarà finalmente qui con noi, lo accoglieremo nello stesso modo in cui abbiamo iniziato a cercarlo tre anni fa: con amore”, le sue parole nel lungo monologo a Le Iene recitato nelle ultime settimane.