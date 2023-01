Paola Caruso è stata dimessa dall’ospedale: “Ho bisogno di tanto riposo” Paola Caruso ha fatto sapere di essere tornata a casa. Nei giorni scorsi era stata ricoverata. Il momento di difficoltà che sta vivendo a causa di un problema di salute del figlio Michele, l’ha fortemente provata.

A cura di Daniela Seclì

È un periodo molto delicato per Paola Caruso. La showgirl, nelle ultime settimane, ha parlato di una "disgrazia" che sarebbe accaduta al figlio Michele, il quale avrebbe "un grosso problema di salute". Una vicenda sulla quale, per il momento, ha preferito non fornire troppi dettagli, ma che l'ha portata a uno stato di grande prostrazione. In questi giorni, Caruso è stata ricoverata, ma oggi ha annunciato di essere tornata a casa.

Paola Caruso è tornata a casa dopo il ricovero

Nei giorni scorsi, Paola Caruso aveva pubblicato una foto che la ritraeva in ospedale: “Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande. Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”. Oggi, mercoledì 4 gennaio, Paola Caruso, in un breve messaggio diffuso nelle Instagram Stories, ha fatto sapere di essere stata dimessa dall'ospedale. Attualmente si trova a casa con suo figlio e ha bisogno di assoluto riposo. Ha ringraziato tutti coloro che, in queste ore, le hanno espresso affetto e vicinanza:

Finalmente a casa con il mio amore…ho bisogno di tanto riposo. Grazie a tutti per le chiamate e i messaggi di sostegno. Ci rimetteremo presto, siamo uno la forza dell'altro.

Il piccolo Michele ha dei problemi di salute

Lo scorso mese, poco prima di Natale, Paola Caruso aveva parlato del dramma che sta vivendo: "Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo". Qualche giorno più tardi, rispondendo alle cattiverie degli hater, ha spiegato: "Mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora, da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi".