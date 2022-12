Paola Caruso: “È successa una disgrazia a mio figlio Michele, cose gravissime” Dopo un mese di assenza dai social, Paola Caruso è ricomparsa e con una Instagram Stories ha spiegato di stare vivendo un momento molto difficile.

A cura di Daniela Seclì

Da un mese, Paola Caruso non dava più sue notizie sui social. Il suo profilo Instagram, insolitamente inattivo, ha fatto preoccupare i fan. In queste ore, la showgirl ed ex Bonas di Avanti un altro, è ricomparsa in una Instagram Stories, nella quale ha fatto sapere di stare vivendo un momento molto difficile:

Ho deciso di fare questa storia a distanza di un mese, molti mi chiedono dove sono andata, che fine ho fatto. Non sto più pubblicando, non sto più facendo attività sui miei social per una ragione molto importante.

Cosa è successo a Paola Caruso

Come molti sanno, a marzo del 2019, Paola Caruso è diventata mamma del piccolo Michele, figlio avuto dall'ex compagno Francesco Caserta. Sembra che il motivo per cui la showgirl si è presa un periodo lontano dai social, sia riconducibile ad alcuni problemi che riguardano proprio il piccolo. Caruso ha preferito non dilungarsi troppo nei dettagli su quanto starebbe accadendo nella sua vita:

Eravamo a Sharm el-Sheikh con mio figlio e siamo dovuti rientrare in Italia d’urgenza per una disgrazia che è successa a Michele. È un mese che facciamo accertamenti e terapie e faremo molta terapia per tanto tempo.

Paola Caruso: "Sono successe delle cose gravissime"

Paola Caruso, infine, ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste settimane si sono preoccupati per lei. Ha spiegato che al momento preferisce non aggiungere altro. Quando se la sentirà, spiegherà cosa è accaduto e ha fatto riferimento a "cose gravissime":