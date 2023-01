Ricoverata Paola Caruso, dall’ospedale: “Dalla disgrazia di mio figlio non mi sono ripresa” Paola Caruso è stata ricoverata. Lo comunica con una Instagram story in cui fa sapere che i motivi del suo malessere sarebbero legati alla malattia che ha improvvisamente colpito il figlio Michele: “Sono crollata”.

A cura di Stefania Rocco

Con una Instagram story, Paola Caruso ha fatto sapere di essere stata ricoverata. La ex Bonas di Avanti un altro, reduce dal periodo più difficile della sua vita segnato dalla malattia che ha improvvisamente colpito il figlio Michele, ha affrontato un anno difficile e doloroso che, proprio in queste ore, le ha presentato l’ennesimo conto. Il crollo l’ha costretta a un ricovero in ospedale, una notizia condivisa su quei social che non utilizzava da circa un mese. E cioè dal momento in cui la soubrette ha appreso che, insieme al figlio, avrebbe dovuto affrontare qualcosa a cui non era preparata. Paola ha cresciuto suo figlio da sola. Ha a lungo accusato l'ex compagno di averla abbandonata sua durante che dopo la gravidanza.

Paola Caruso in ospedale: “Sono crollata”

“Dalla disgrazia di Michele non mi sono più ripresa, il mio corpo ha avuto un trauma troppo grande”, ha scritto Paola postando una foto scattata durante il suo ricovero, “Ho cercato di esser forte per mio figlio che ha solo me. Ho passato un periodo troppo brutto, anzi il più brutto della mia vita e ancora continua. Ma sono umana e stavolta sono crollata”. Paola non ha fornito ulteriori dettagli. Non lo aveva fatto nemmeno quando, solo qualche giorno fa, aveva raccontato pubblicamente il motivo della sua lunga assenza dai social network.

Paola Caruso e la malattia del figlio Michele: “Dovremo fare terapia”

Era stata sempre Paola, dopo un mese di silenzio social, a raccontare pubblicamente, ma senza addentrarsi nei dettagli, quando accaduto al figlio Michele. Aveva fatto sapere di essere stata costretta a tornare inaspettatamente da un periodo trascorso all’estero per prendersi cura del figlio: “Siamo rientrati in Italia d'urgenza, faremo terapie. Ha un grosso problema di salute. È una disgrazia quella capitata a Michele, è un mese che facciamo accertamenti e terapie. Faremo molta terapia, per tanto tempo”.