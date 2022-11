Barù Della Gherardesca contro i fan assillanti: “Questo è stalking, basta rompere i cog*ioni” Barù Della Gherardesca ha sbottato su Instagram contro i fan assillanti che ora invierebbero messaggi anche ai suoi amici: “Avete rotto i cog*ioni”. Potrebbe riferirsi al fan club dei Jerù, il soprannome nato per lui e Jessica Selassié durante il GF Vip 6.

A cura di Gaia Martino

Barù Della Gherardesca tra le sue stories ha sbottato contro un gruppo di fan che non lo lascerebbero in pace: starebbero inondando di messaggi anche i suoi amici. L'ex gieffino potrebbe fare riferimento ai Jerù, il fan club nato durante il GF Vip 6 e creato dai sostenitori del rapporto tra lui e Jessica Selassié. I due nella casa di Cinecittà si avvicinarono particolarmente ma la loro "love story" si rivelò essere un fuoco di paglia. Sebbene lui mise sin da subito in chiaro le cose, i fan ancora oggi, a distanza di tempo, sperano di rivederli insieme. Oggi è stufo: "Avete rotto i cog*ioni".

Lo sfogo di Barù

Tra le sue IG story Barù Della Gherardesca ha sbottato contro i fan. In un box domande, alle parole di un fan che gli ha chiesto "Le pagine supportano te e i tuoi progetti, perché mortificarle solo per un nome?", l'ex concorrente del GF Vip ha sbottato:

Sai che addirittura c'è gente che segue i miei amici e rompe i cog*ioni? Basta, è una roba mai esistita, ho sempre detto "no grazie non voglio farne parte". Sopportateci singolarmente. Non capisco perché si va avanti con questo ca*zo di coso, smettete di rompere i cog*ioni ai miei amici. Questo è stalking, non state bene. Vi sembra una cosa giusta? Amici anche che non conosco tanto bene…

Il rapporto con Jessica Selassié nonostante i l'insistenza dei Jerù

Non è la prima volta che Barù sbotta contro i "Jerù". Lo scorso agosto chiese attraverso le sue Ig story di "Farla finita, è una storia mai esistita". L'ex gieffino chiese di lasciarlo in pace, anche per viversi una relazione seria con una donna. Nonostante sia esausto dei continui messaggi, con Jessica Selassié è rimasto in ottimi rapporti. Ad ottobre la vincitrice del GF Vip 6 ha raccontato in un'intervista a Casa Chi che spesso si sentono: "Sono tornata al suo ristorante, ci sentiamo, siamo rimasti in ottimi rapporti. Siamo amici e ci vogliamo bene" sono state le parole della Selassiè.