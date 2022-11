Edoardo Donnamaria sbotta contro Antonella Fiordelisi al GF Vip: “Mi hai rotto i cog*ioni” Edoardo Donnamaria ha sbottato contro Antonella Fiordelisi nella notte: “Non sopporto più certi atteggiamenti” ha urlato il volto di Forum contro la fidanzata, “non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Edoardo Donnamaria nella notte si è spazientito ed ha sbottato contro la fidanzata Antonella Fiordelisi. Dopo la puntata dello scorso giovedì, la coppia si è separata per quasi un giorno: un durissimo scontro scatenato dalla gelosia dell'influencer campana li ha allontanati ma ieri mattina sembrava essere tornata la pace. Nella notte alla richiesta di preparare un hamburger il volto di Forum ha sbottato: "Non puoi rompermi i cog*ioni".

Lo scontro tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

Dopo aver chiarito, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno litigato ancora una volta. La lite sarebbe scoppiata per colpa di un hamburger, l'influencer lo avrebbe svegliato alle 4 di notte chiedendogli di prepararle un piatto di carne. "Devi avere l'umiltà di capire che non sei nella posizione di rompere il ca*zo. Se io sto tutto il giorno incazzato, chiariamo, e mi vedi strano, e continui, ci metti il carico, allora non hai capito un ca*zo di quello che ti ho detto" ha sbottato il volto di Forum che ha accusato la Fiordelisi di pensare solo a se stessa. "Tu non sei in grado di metterti nei miei panni, di capire il nervosismo". "Stai un po' esagerando, sei nervoso per tutto il contesto in Casa, stai esagerando" ha risposto la Fiordelisi. Alberto De Pisis ha cercato di far ragionare la concorrente, invitandola ad ascoltare il fidanzato, stanco delle troppe discussioni.

"Non sopporto più certi atteggiamenti"

La discussione è continuata con Alberto De Pisis e Luca Salatino presenti. "Non sopporto più certi atteggiamenti", "Va bene" il botta e risposta tra Edoardo e Antonella poi interrotti dai commenti dei loro inquilini. Alberto De Pisis ha accusato l'influencer di polemizzare su tutto, "Io penso anche al futuro, non solo al gioco" ha replicato la Fiordelisi scatenando di nuovo l'ira di Edoardo:

Allora prendi una decisione importante per il tuo futuro. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io non te lo farò. Se per te questa cosa basta per litigare o per chiudere dimmelo. Allora non rompere i cog*ioni, non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa, se vedi un video dove abbraccio una persona o se non ti do metà hamburger.

Antonella Fiordelisi dai video caricati su Twitter pare abbia accusato il colpo: "Vengo da una famiglia che mi ha dato molte attenzioni, ma non sono viziata" ha commentato. I due hanno continuato a discutere ma nonostante le incomprensioni sarebbero poi andati a dormire insieme, nello stesso letto.