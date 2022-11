Antonella Fiordelisi piange e accusa Edoardo Donnamaria: “Sono schifata da Micol, non sei selettivo” Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto un confronto nella notte, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip di giovedì 10 novembre.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto un acceso confronto dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa giovedì 10 novembre. La concorrente è rimasta profondamente ferita dalle parole dette in confessionale da Micol Incorvaia, che ha accusato Edoardo di avere sminuito la loro relazione per non discutere con Antonella:

Micol mi ha profondamente mancato di rispetto. Fare quei confessionali, dove parla di cose vostre intime, di giochi che facevi in macchina con lei, che la volevi in vacanza quest'estate, a me questa cosa dà fastidio. Sento che mi ha mancato di rispetto. Io non voglio avere più niente a che fare con Micol, è come se non esistesse più in questa casa. E mi hai mancato di rispetto anche tu, perché sei il primo a cui dà fastidio se mi avvicino a qualcuno o se viene il mio ex, ex reale, non come nel tuo caso che è stata una scappatella come tante.

Le accuse di Antonella Fiordelisi a Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi ha proseguito nel suo sfogo, puntando il dito contro Edoardo Donnamaria che non manifesterebbe mai ciò che prova: "Quando è venuto Gianluca non mi hai detto niente. Tu non esterni le tue emozioni, cosa che faccio sempre io, che sia gelosa o rabbiosa, incaz*ata, triste. Tu con me non lo fai, c'è bisogno delle telecamere per capire come sei fatto, per me questa è una cosa grave". E ha continuato:

E poi vedere una persona che ti è stata così vicino, così cattiva e rabbiosa nei miei confronti, a me dà altamente fastidio. Io una persona così non la vorrei neanche come amica, figurati come fidanzata. Non sei una persona selettiva, ti andava bene qualsiasi cosa prima di stare con me.

Edoardo Donnamaria si difende, Antonella Fiordelisi piange

Edoardo Donnamaria non si spiega perché Antonella Fiordelisi se la prenda con lui, quando litiga con Micol Incorvaia: "Perché te la prendi con me? Gliel'ho detto che è stata scorretta, una stron*a. Io non c'entro niente. La devi smettere ogni puntata, di vedere una minc*iata di me e lei che parliamo trenta secondi in terrazzo o un abbraccio, e reagire così. Devi crescere su questa cosa. Capisco che ti possa dare fastidio e mi dispiace, però non te la puoi prendere con me". A questo punto, Antonella è scoppiata a piangere e ha concluso: