Barù sbotta con i fan dei Jerù: “Vorrei una storia seria ma rompete i cog*ioni, lasciatemi in pace” Barù Gaetani non ne può più dei fan dei Jerù che a distanza di mesi continuano a invitarlo a ricongiungersi con Jessica Selassié: il toscano, stufo, ha commentato gli avvenimenti su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Sono passati oltre cinque mesi dalla chiusura del Grande Fratello VIP eppure i fan dei Jerù ancora non trovano pace. Le ultime settimane del reality hanno visto Barù Gaetani e Jessica Selassié protagonisti di un flirt mai trasformatosi in love story: "Vorrei mettere fine a una storia che non è mai esistita" commentò a Verissimo lui, deludendo i fan del programma che li volevano insieme. Ma la sua volontà non sembra esser mai stata presa in considerazione. Nonostante sia passato tempo, in molti non si arrendono e sperano ancora di poter vedere nascere una storia d'amore. In una pagina Instagram è comparsa una lunga lettera indirizzata agli ex gieffini nella quale li invitano a ricongiungersi, Barù ora è stufo: "Lasciatemi in pace".

Il duro commento di Barù contro i fan dei Jerù

Su Instagram è comparsa una lunga lettera di una fan dei Jerù nella quale racconta della storia con suo marito, poi invita i due ex gieffini a provare a ricongiungersi. "Provate a venirvi incontro come abbiamo fatto io e mio marito, voi due siete complementari e molto più uguali di quanto voi pensiate" si legge nel lungo messaggio sui social che non è passato inosservato agli occhi di Barù che, stufo della situazione, ha commentato con toni duri. "Ma chi vi conosce, ma che due cog**oni, lasciatemi in pace" ha scritto, prima di continuare il suo sfogo attraverso alcune IG story.

"Vorrei avere una relazione seria"

E ancora con un box domande messo a disposizione per i fan sono saliti a galla altri pensieri del toscano che si ritrova costantemente assalito dai seguaci dei "Jerù". Desidera avere una relazione seria ma i rumors che circolano sul suo conto spesso non gli danno pace: "Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a" ha spiegato, facendo riferimento al rumor spuntato mesi fa sul suo conto che lo vedeva vicino ad una donna, commentato anche da Jessica Selassié. "Ne ho le palle piene" ha infine aggiunto.