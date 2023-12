Barbara d’Urso verso il ritorno in tv su Sky, si gode l’arrivo del Natale con gli amici di sempre Secondo le ultime indiscrezioni di Novella 2000 sarebbe Sky la nuova destinazione per d’Urso, in particolare TV8 che le darebbe lo spazio per un nuovo contenitore. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8”, si legge. Intanto la conduttrice non rinuncia alla magia delle feste.

A cura di Giulia Turco

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Barbara d’Urso sarebbe ad un passo dal suo ritorno in tv. Dopo una lunga pausa, un periodo di studio all’estero e mesi dedicato alla sua famiglia, la conduttrice è ripartita dal teatro e dal contatto con il suo pubblico che non l’ha mai abbandonata. Presto però potrebbe tornare anche sul piccolo schermo, argomento sul quale, finora, ha mantenuto il più totale riserbo.

Dove potremmo vedere Barbara d'Urso in tv da gennaio 2024

Con la fine dell’anno Barbara d’Urso concluderà il periodo di vincolo che la lega per via del contratto a Mediaset, l’azienda con la quale ha chiuso i rapporti dopo la fine anticipata del suo contenitore pomeridiano. A partire dal primo gennaio 2024, la conduttrice dovrebbe quindi essere libera di poter partecipare ad ospitate tv e di avviare nuovi progetti professionali. Si pensa ad un’intervista a Mara Venier nel salotto di Domenica In che, dopo l’esclusiva di Belen Rodriguez, sarebbe pronta a portare a casa un’altra preziosa intervista. D’altronde la padrona di casa aveva fatto sapere di aver già invitato d’Urso e di essere solo in attesa della sua scadenza del contratto con il Biscione per averla al suo fianco in studio.

Immancabile la cena di Natale tra amici

Per quanto riguarda il suo futuro in tv, se ne sono sentite di tutti i colori. Si era parlato di un ingresso nel mondo Netflix, alla conduzione di un reality show per un debutto in streaming. Secondo le ultime indiscrezioni di Novella 2000 invece, sarebbe Sky la nuova destinazione della conduttrice, in particolare TV8 che le darebbe lo spazio per un nuovo contenitore. “Quella in progetto è una trasmissione più generalista per l’8”, si legge sulla rivista di Roberto Alessi. “In realtà Sky in passato ci aveva già provato con una trasmissione tra cronaca, dibattiti e attualità con Ogni Mattina condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola”. Nel frattempo, in attesa di svelare cosa riserva il futuro, la conduttrice si immerge a pieno nell'atmosfera natalizia, con l'immancabile cena tra amici che anticipa le feste. "È come ogni anno… La nostra cena di di natale di noi amici storici…", scrive sui social a corredo delle foto di rito.