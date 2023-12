UnoMattina in onda anche a Natale e Santo Stefano, Ossini torna con i dieci anni di Linea Bianca La coppia alla guida di UnoMattina non si fermerà nemmeno a Natale. Intanto per Ossini arriva anche il ritorno alla guida di Linea Bianca, che condurrà per il decimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Se Rai1 va in vacanza, UnoMattina no. Nel corso della vacanze natalizie non ci sarà alcuno stop del contenitore mattutino della prima rete del sevizio pubblico. La programmazione di Rai1 varierà leggermente nelle due giornate di festa, con Storie Italiane ed È Sempre Mezzogiorno fermi nella giornata di Natale e con ritorno previsto il 26, mentre La Volta Buona e La Vita in Diretta resteranno fermi nei giorni di Natale e Santo Stefano, sostituiti da film e di ritorno il 27 dicembre.

UnoMattina non va in vacanza

Al contrario UnoMattina continuerà la sua corsa anche nei due giorni di festa, con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla saldamente alla guida del programma. I due conduttori si alterneranno in studio: nella settimana di Natale, il padrone di casa sarà Massimiliano Ossini mentre Daniela Ferolla sarà in esterna. Dall’1 al 5 gennaio, invece, avverrà il contrario.

Torna Linea Bianca il 23 dicembre

Per Massimiliano Ossini quello di dicembre è un mese intenso, visto che in questi stessi giorni riparte con Linea Bianca. L'appuntamento è alle ore 14 del 23 dicembre, con i festeggiamenti per il decimo anno alla guida del programma.

Un programma, Linea Bianca, molto cambiato nel corso degli anni, soprattutto in relazione allo stile del conduttore, che ha portato la trasmissione dalla dimensione “contemplativa” delle prime edizioni, a un racconto che ha mescolato tanto gli elementi turistici e informativi di attualità, che gli approfondimenti che l’ambiente montano ispira come laboratorio di osservazione climatica, mutazioni della biodiversità, fotografie dal regno animale.

A dare forma a questa narrazione Ossini sarà affiancato dai suoi tradizionali compagni di viaggio Giulia Capocchi e Lino Zani, che assisteranno il conduttore allo scopo di completare il racconto del programma, ormai diventato un appuntamento fisso per i telespettatori e per il conduttore, sempre più centrale nelle dinamiche di Rai1 da alcune stagioni.