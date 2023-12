Ascolti tv 26 dicembre: chi ha vinto tra La Sirenetta, Al Bano e lo show di Stefano De Martino Gli ascolti tv di Natale, martedì 26 dicembre 2023. Chi ha vinto la sfida tra il film d’animazione Disney, in onda su Rai1, lo show natalizio di Stefano De Martino su Rai2 e il concerto evento di Al Bano su Canale 5. Tutti i dati Auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nel giorno di Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto un classico d'animazione, show di Natale speciali, approfondimenti e tanto altro. Su Rai1 è andato in onda La Sirenetta mentre su Canale 5 è andato in onda 4 volte 20, serata evento con Al Bano. Su Rai2 è andato in onda Da Natale a Santo Stefano, il Christmas Show di Stefano De Martino (con la partecipazione speciale di Maria De Filippi). Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv e tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra La Sirenetta, il concerto di Al Bano e lo show di Stefano De Martino

Nella serata di Santo Stefano, Rai1 ha messo in onda un classico dell'animazione Disney: La Sirenetta. La storia di Ariel, figlia del re del mare Nettuno, che salva il principe Eric da un naufragio e finisce nelle mire della malvagia strega del mare Ursula è una grande storia per tutta la famiglia: visto da 2.112.000 milioni di spettatori e uno share dell'11.9%. Su Canale 5, la serata evento dedicata ad Al Bano con lo show 4 volte 20: dall'Arena di Verona, un grande concerto con tanti ospiti per festeggiare gli 80 anni dell'artista: 1.876.000 spettatori e uno share pari al 13.1%. Da Natale a Santo Stefano è invece il Christmas Show di Stefano De Martino proposto su Rai2. Una serata evento che ha alternato, grazie al supporto di una big band, momenti musicali e comici con la presenza tra gli altri di Carlo Conti, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo e Giulia Vecchio. Durante lo show anche un monologo dedicato alla ex moglie Belen Rodriguez. Il programma è stato visto da 1.625.000 spettatori netti per uno share pari al 9.5%. La serata è stata vinta, per lo share, dal concerto di Al Bano su Canale5, seguito da Rai1 e da Rai2.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sulle altre reti televisive, la programmazione si compone così: su Italia1, il film natalizio con James Van Der Beek Una tata magica è stato visto da 1.208.000 spettatori netti per uno share pari al 7%. Su Rete 4, il grande classico della commedia romantica Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts conquista 1.013.000 spettatori netti per il 5.9% di share. Su Rai3, il film Alice e Peter è stato visto da 714.000 spettatori per il 4%. Altro film natalizio su Tv8, Una principessa a Natale: 644.000 spettatori e share del 3.7%. La pantera rosa con Peter Sellers su La7: 617.000 spettatori netti per il 3.7%. Sul Nove Il domani tra di noi è stato visto da 362.000 spettatori netti per il 2.2%.