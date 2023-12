Gli ascolti tv di giovedì 28 dicembre: chi ha vinto tra Il ritorno di Mary Poppins e Il primo Natale Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Il ritorno di Mary Poppins su Rai 1 e Il primo Natale su Canale 5. Tutti i dati Auditel di giovedì 28 dicembre 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, giovedì 28 dicembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andato in onda il film Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt, mentre su Canale 5 è stato trasmesso il film Il primo Natale con Ficarra e Picone e infine anche Rai3 si è data al cinema con la prima visione tv di Respect, il biopic su Aretha Franklin.

La sfida agli ascolti tv tra Il ritorno di Mary Poppins e Il primo Natale

Nella serata di giovedì 28 dicembre 2023 si è consumata una sfida a colpi di film, anche piuttosto recenti. Su Rai1 è stato trasmesso Il ritorno di Mary Poppins con protagonista una deliziosa Emily Blunt, che ha interpretato il ruolo che fu all'epoca di Julie Andrews e riabbracciando uno dei personaggi più amati del cinema, soprattutto per bambini, quello della tata che almeno una volta avrebbero tutti voluto avere al loro fianco. Il film è stato visto da 2.204.000 spettatori pari al 13.1% di share.

Su Canale 5, invece, spazio alla comicità con il film Il Primo Natale, del 2019, con protagonisti il duo comico siciliano di Ficarra e Picone, che racconta la storia di un prete e un ladro, catapultati improvvisamente nell'Anno Zero per assistere alla nascita del bambin Gesù. La pellicola ha di fatto vinto la prima serata, segnando 2.761.000 spettatori e uno share del 16.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 la prima tv di Delitti in Paradiso – Feste in famiglia è stato seguito da 1.399.000 spettatori arrivando al 7.7%. Su Italia1 Il Cavaliere Oscuro è stato la scelta di 1.028.000 spettatori registrando il 6.6% di share. Su Rai3 il film Respect trasmesso per la prima volto in tv ha catturato l'attenzione di 1.079.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 902.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 il film The Eagle ha raggiunto 422.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Star Trek – Into Darkness ha ottenuto 302.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Il mio nome è Nessuno ha portato davanti allo schermo 331.000 spettatori con il 2%.