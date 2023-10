Barbara d’Urso torna in Italia: “Sono a casa”, poi la gaffe: attraversa col semaforo rosso Barbara d’Urso rientra in Italia dopo avere trascorso un periodo tra l’Inghilterra e la Francia. “I’m back home”, ha scritto la conduttrice pubblicato su Instagram un video in cui appare in splendida forma. Poi la gaffe: ha attraversato la strada nonostante il semaforo rosso. Ma l’entusiasmo di vederla rientrare è tale che in pochi se ne sono accorti.

A cura di Stefania Rocco

Barbara d’Urso è tornata in Italia. Dopo avere trascorso un periodo tra la Francia e l’Inghilterra, la conduttrice in uscita da Mediaset è rientrata a casa a Milano. Lo ha annunciato con un video pubblicato su Instagram in cui appare in splendida forma. Barbara guarda dritto in camera e, dopo avere abbandonato l’accappatoio utilizzato per la doccia, ricompare vestita di tutto punto ferma al semaforo su un marciapiede. Dopo pochi istanti, la conduttrice attraversa sulle strisce pedonali incurante del semaforo rosso. Una piccola gaffe che le si perdona volentieri, anche in considerazione dell’entusiasmo con il quale il suo post è stato accolto: sono decine quelli che hanno manifestato apertamente la propria nostalgia nei confronti della presentatrice.

È cambiato il vento intorno a Barbara d’Urso

Chi segue Barbara d’Urso nel racconto che della sua vita la conduttrice fa attraverso i social non ha potuto fare a meno di rendersi conto di quanto curiosamente accaduto nel corso delle ultime settimane: sul profilo di Barbara critiche e insulti (sempre presenti quando era ancora in onda tutti i giorni) sono diminuiti fin quasi ad azzerarsi. Sono migliaia coloro che la acclamano e che, nel corso degli ultimi giorni, le hanno chiesto a gran voce di tornare in Italia e in tv. Ma sul futuro professionale della presentatrice vige ancora il più stretto riserbo.

Cosa accadrà nel futuro professionale di Barbara d’Urso

Per il momento, la conduttrice tace a proposito di quanto accadrà nel suo futuro professionale. Dopo avere trascorso qualche mese all’estero, per piacere e per studiare l’inglese, Barbara è rientrata in Italia pronta ad affrontare nuove sfide. Non è noto, però, se le sfide in questione la riporteranno in tv e, se così fosse, su quale rete o piattaforma. Per scoprirlo, bisognerà attendere almeno a gennaio: fino a dicembre, infatti, la conduttrice è legata da un contratto Mediaset in scadenza.